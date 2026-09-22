Afera narkotykowa w Krakowie. 155 zarzutów, szef gangu za kratami

RMF24

Do krakowskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 33 osobom powiązanym z gangiem zajmującym się dystrybucją narkotyków. Prokuratura zarzuca im rozprowadzenie ponad 200 kilogramów nielegalnych substancji. Sprawa obejmuje aż 155 zarzutów.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 12 członkom zorganizowanej grupy przestępczej oraz 21 osobom współpracującym z gangiem.

Według śledczych, grupa działała od lipca 2023 roku do maja 2025 roku, zajmując się handlem substancjami psychotropowymi, takimi jak amfetamina, klefedron, metamfetamina oraz środkami odurzającymi – głównie marihuaną.

155 zarzutów i ponad 200 kg narkotyków

Śledczy ustalili, że członkowie gangu współpracowali z lokalnymi dilerami, rozprowadzając na terenie Małopolski ogromne ilości nielegalnych substancji. Łącznie przedstawiono im 155 zarzutów dotyczących wprowadzenia do obrotu ponad 200 kilogramów narkotyków.

Szef gangu w areszcie, reszta na wolności

Najważniejszy z podejrzanych, szef gangu, został tymczasowo aresztowany. Pozostali oskarżeni odpowiadają z wolnej stopy.

W trakcie śledztwa prokurator zabezpieczył mienie o wartości blisko 200 tysięcy złotych, w tym gotówkę oraz luksusowego Mercedesa.

Za zarzucane czyny oskarżonym grożą bardzo surowe kary. W przypadku przestępstw narkotykowych popełnionych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej sąd może wymierzyć karę nawet do 18 lat pozbawienia wolności. Sprawa będzie miała swój finał przed krakowskim sądem.