32 tysiące zawodników w całej Polsce, a w Krakowie 9 tysięcy osób uczestniczy w 11. charytatywnym biegu Poland Business Run. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany na protezy, wózki i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnościami i po mastektomii. W związku z wydarzeniem w stolicy Małopolski trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Charytatywny Poland Business Run w Krakowie / Józef Polewka / RMF FM

Prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti zwróciła uwagę, że oprócz zawodów na żywo, w Krakowie, tego samego dnia odbędzie się także bieg w formule wirtualnej - łącznie na imprezę biegową w stolicy Małopolski i rywalizację z aplikacją po własnej trasie zapisała się rekordowa liczba 32 tys. uczestników.

Dzięki biegaczom z firm i korporacji wsparcie otrzyma prawie 100 potrzebujących z niepełnosprawnościami i po mastektomii z całej Polski. Wśród beneficjentów jest 18 osób z Krakowa i regionu.

Jak co roku dofinansowujemy protezy, wózki, rehabilitacje, wsparcie psychologa i innych specjalistów, by ta pomoc była jak najbardziej kompleksowa. Z przyjemnością patrzymy, jak nasi beneficjenci wracają do sprawności i aktywności - zapowiedziała dyrektor zarządzająca fundacji Marta Hernik.

Tegoroczni beneficjenci Poland Business Run

W tegorocznym biegu wystartuje dwoje beneficjentów poprzednich edycji zawodów. 34-letnia Agnieszka z Krakowa pracuje w korporacji, a jednocześnie od ponad 10 lat jest sędzią koszykówki i prowadzi fanpage podróżniczy.

W 2021 r. w czasie drugiej ciąży zdiagnozowano u niej raka piersi. Dzięki biegaczom Poland Business Run otrzyma możliwość udziału w rehabilitacji, która pomoże jej wrócić do sprawności po mastektomii. Wcześniej sama biegałam w Poland Business Run, mój mąż stanął nawet kiedyś na podium, ale nie zdawałam sobie sprawy ze skali tego wydarzenia, ani że wraz z rodziną będę musiała się zmierzyć z innym wyzwaniem, moją chorobą - opisywała pani Agnieszka.

Drugim beneficjentem biegów, który wystartuje w 11. edycji, jest Kamil z Trzebini. 23-latek siedem lat temu przeszedł amputację kończyny. Proteza sportowa zakupiona dzięki biegaczom umożliwiła mu aktywne spędzanie czasu - chodzenie po górach, wspinaczkę, jazdę na rowerze.

W Krakowie utrudnienia w ruchu

W związku z Poland Business Run należy spodziewać się utrudnień w ruchu. Ulice, po których biegnie trasa, będą zamknięte w czasie zawodów. Od godz. 9:30 do 16:30 nie będą kursowały tramwaje do przystanku Cichy Kącik. Od północy soboty obowiązuje zakaz zatrzymywania się i parkowania wzdłuż al. 3 Maja, ul. Oleandry i ul. Ingardena.

Trasa biegu rozpoczyna i kończy się na Błoniach, na wysokości al. Focha 40. Bieg odbywa się w formie sztafety 5x4 km. Biegacze startujący w Krakowie zostali podzieleni na dwie rundy startowe. Pierwsza wystartowała o godz. 10:00, a druga o 13:30. Każdy zawodnik drużyny będzie miał do pokonania takie samo okrążenie trasy, wiodącej deptakiem al. Focha w stronę Alei Trzech Wieszczów, następnie deptakiem al. 3 Maja, ul. Oleandry i ul. Ingardena do Parku Jordana. Z Parku Jordana zawodnicy pobiegną wzdłuż al. 3 Maja do ul. Piastowskiej, a następnie ul. Na Błoniach aż do strefy zmian, gdzie nastąpi przekazanie pałeczki kolejnemu zawodnikowi.

Osoby, które samodzielnie pobiegną z aplikacją, mają do przemierzenia 4 km na wybranej przez siebie trasie.

Wśród osób, które pobiegną własnymi, indywidualnymi trasami, są księgarze i antykwariusze. "Zainspirowani biegiem stworzyliśmy literacką mapę biegową po Krakowie - z trasami do biegania wokół literackich miejsc: mieszkania Noblistów, Tęczowe Schody czy Jama Michalika oraz w pobliżu księgarń, które biorą udział w Nocy Księgarń" - poinformowała drużyna w komunikacie prasowym.

Ubiegłoroczna edycja Poland Business Run zgromadziła ponad 28 tys. uczestników, którzy wsparli 128 beneficjentów.