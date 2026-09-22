82-latek wjechał w paczkomat i butle z gazem. Groźny wypadek w Oświęcimiu

W Oświęcimiu doszło we wtorek do groźnego zdarzenia. Kierowca wjechał samochodem osobowym w stojak z butlami z gazem na stacji paliw, a następnie w paczkomat.
Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 11 na ulicy Konopnickiej w Oświęcimiu.
Według wstępnych ustaleń 82-letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego, kierując osobową Mazdą, z nieznanych przyczyn utracił panowanie nad kierownicą. Wypadł z jezdni, wjechał na stację paliw, gdzie uderzył w stojak z butlami gazowymi, a następnie uderzył w paczkomat - podała oświęcimska policja.
Mężczyzna oraz jego żona, która była pasażerką samochodu, znaleźli się pod opieką ratowników medycznych.
W wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia jednej butli gazowej, którą zabezpieczyli strażacy.