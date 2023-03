Jak przypomniał Zarząd Budynków Komunalnych, była to już druga licytacja na ten lokal w ostatnim czasie. Zwycięzca aukcji przeprowadzonej 28 lutego 2022 r. wylicytował stawkę 3960 zł za m kw., czyli 42 tys. zł miesięcznie, ale nie zdecydował się na podpisanie umowy najmu. Tym samym stracił wadium, którego wpłata była warunkiem dopuszczenia do udziału w postępowaniu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Teraz formalności związanych z podpisaniem umowy najmu zwycięzca aukcji musi dopełnić najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2023 r. - poinformował ZBK w informacji przekazanej PAP. Jak podano, cena w licytacji, w której wzięło udział 11 oferentów, z wyjściowych 600 zł netto za m kw. wzrosła do 3050 zł za m kw.

Co będzie można sprzedawać w kramie?

Według krakowskich urzędników przetarg był dla sprzedawców okazją do pozyskania punktu handlowego w miejscu tłumnie odwiedzanym przez turystów. Do wynajęcia był kram nr 26 o łącznej powierzchni ok. 10,6 m kw. Zwycięzca aukcji zobowiązany będzie prowadzić w lokalu działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży produktów z przewagą wyrobów noszących znamiona rękodzieła (ludowego i artystycznego) związanego z tradycją handlu krakowskiego.

Gmina Miejska Kraków - właściciel lokalu - dopuszcza w lokalu handel sztuką użytkową, pamiątkami, upominkami i prezentami, które są wykonane z surowców naturalnych. Nie będzie wolno natomiast handlować przedmiotami pochodzenia zagranicznego mającymi znamiona pamiątki obcej (niepolskiej), wyrobami przemysłowymi powszechnego użytku niemającymi znamion rękodzieła lub nienawiązującymi jednoznacznie do tradycji handlu regionu i kraju, jak również artykułami spożywczymi, w tym alkoholem.

Problemy? Brak ogrzewania i magazynu

Według kupców handlujących w Sukiennicach zabytek ten jako obiekt handlowy jest "jedyny i wyjątkowy", ale osoby tam sprzedające muszą być przygotowane na ciężkie warunki pracy. Wskazali przy tym na narażenie na niską temperaturę, gdyż kramy nie są ogrzewane, oraz na brak zaplecza i magazynu, a także na konkurencję ze strony sprzedających podobny asortyment.

Możliwość najmu kramu w Sukiennicach pojawia się rzadko. Wcześniej w październiku 2018 r. był licytowany ten sam kram nr 26. Do licytacji stanęło wtedy 47 oferentów, a cena za metr kw. sięgnęła 3 tys. zł.

55 kramów, galeria malarstwa i kawiarnie

Sukiennice na krakowskim Rynku Głównym, w których handel prowadzony jest od XIII wieku, są jednym z symboli miasta. Pierwszy kamienny budynek stanął w tym miejscu tuż po nadaniu miastu przywileju lokacyjnego w roku 1257. Ślady tej budowli zachowały się tylko w piwnicach. W drugiej połowie XIV w. wzniesiono w centrum Rynku Głównego murowaną halę w stylu gotyckim, w której handlowano suknem. Budynek spłonął w pożarze miasta w 1555 r.

Odbudowane w stylu renesansowym Sukiennice stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów tego nurtu w Krakowie. Najbardziej charakterystycznym motywem jest arkadowa attyka (projekt Jana Marii Padovano) maskująca dach, zwieńczona fantazyjnym grzebieniem z rzeźbami maszkaronów.

W kolejnych wiekach Sukiennice zaczęły podupadać; gruntowny remont i przebudowę przeprowadzono dopiero w latach 70. XIX w. Dobudowano wówczas ostrołukowe arkadowe podcienia mieszczące sklepy i kawiarnie. Na piętrze otwarto galerię malarstwa polskiego. Obecnie na parterze Sukiennic znajduje się 55 kramów w dwóch rzędach, w których można nabyć biżuterię, pamiątki czy rękodzieła.