3,5 tysiąca uczestników. W Krakowie Bieg Trzech Kopców

RMF24

Około 3,5 tysiąca biegaczy mierzy się z górską trasą w środku europejskiego miasta. O 10:30 w Krakowie startuje 19. edycja PGE Biegu Trzech Kopców.

Bieg tradycyjnie wystartuje spod Kopca Krakusa. Potem zawodnicy miną Podgórze, Bulwarami Wiślanymi dotrą do Kopca Kościuszki, a potem - przez Sikornik i Las Wolski - pod Kopiec Piłsudskie, gdzie znajduje się meta.

Trasa zasadniczo nie różni się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ma ponad 13 kilometrów. Najtrudniejsza dla zawodników może być różnica poziomów, która wynosi aż 160 metrów.

Trasa prowadzi na przemian w górę i w dół, więc w klasyfikacji międzynarodowej zawody są zaliczanie do tzw. biegów "anglosaskich”.

Bieg Trzech Kopców: Unikalny górski bieg w sercu Krakowa Już 20 września 2026 roku odbędzie się 19. PGE Bieg Trzech Kopców. To wyjątkowe wydarzenie sportowe, które od lat przyciąga miłośników biegania z całej Polski i zagranicy. Uczestnicy będą mieli do pokonania ponad 13 kilometrów malowniczej,…

Będą utrudnienia dla kierowców

Największe utrudnienia czekają na kierowców w Podgórzu. Chwilowe wstrzymanie ruchu nastąpi przed południem na ulicach Maryewskiego, Za Torem, Dębowskiego, Parkowej, Limanowskiego, Brodzińskiego i części Nadwiślańskiej.

Ważne zmiany dotyczą też Mostu Zwierzynieckiego, czyli jednego z wjazdów do miasta w stronę centrum.

Nie przejedziemy między innymi ulicą Malczewskiego od Salwatora, a sama jezdnia na moście będzie zwężona. Do tego wzdłuż trasy Biegu Trzech Kopców będą obowiązywały zakazy zatrzymywania się.

Trzy linie tramwajowe i dziesięć autobusowych pojedzie zmienionymi trasami.

Po południu utrudnienia powinny się zakończyć.

Okazja do podziwiania urokliwych zakątków Krakowa

Bieg Trzech Kopców to wyjątkowe wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników biegania z całej Polski i zagranicy. To nie tylko sportowe wyzwanie, ale także okazja do podziwiania urokliwych zakątków Krakowa.

Pokonując trasę można się przekonać, że Kraków oferuje nie tylko zabytki i nowoczesną infrastrukturę, ale również malownicze tereny zielone i urokliwe krajobrazy – podkreślają organizatorzy.

Trasa prowadzi przez miejsca, które na co dzień są odwiedzane przez turystów i mieszkańców. Uczestnicy biegu mają szansę zobaczyć Kraków z zupełnie innej perspektywy, odkrywając jego zielone płuca oraz mniej znane ścieżki i parki.

