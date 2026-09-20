3,5 tysiąca uczestników. W Krakowie Bieg Trzech Kopców

Bieg tradycyjnie wystartuje spod Kopca Krakusa. Potem zawodnicy miną Podgórze, Bulwarami Wiślanymi dotrą do Kopca Kościuszki, a potem - przez Sikornik i Las Wolski - pod Kopiec Piłsudskie, gdzie znajduje się meta.
Trasa zasadniczo nie różni się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ma ponad 13 kilometrów. Najtrudniejsza dla zawodników może być różnica poziomów, która wynosi aż 160 metrów.
Trasa prowadzi na przemian w górę i w dół, więc w klasyfikacji międzynarodowej zawody są zaliczanie do tzw. biegów "anglosaskich”.
Będą utrudnienia dla kierowców
Największe utrudnienia czekają na kierowców w Podgórzu. Chwilowe wstrzymanie ruchu nastąpi przed południem na ulicach Maryewskiego, Za Torem, Dębowskiego, Parkowej, Limanowskiego, Brodzińskiego i części Nadwiślańskiej.
Ważne zmiany dotyczą też Mostu Zwierzynieckiego, czyli jednego z wjazdów do miasta w stronę centrum.
Nie przejedziemy między innymi ulicą Malczewskiego od Salwatora, a sama jezdnia na moście będzie zwężona. Do tego wzdłuż trasy Biegu Trzech Kopców będą obowiązywały zakazy zatrzymywania się.
Trzy linie tramwajowe i dziesięć autobusowych pojedzie zmienionymi trasami.
Po południu utrudnienia powinny się zakończyć.
Okazja do podziwiania urokliwych zakątków Krakowa
Bieg Trzech Kopców to wyjątkowe wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników biegania z całej Polski i zagranicy. To nie tylko sportowe wyzwanie, ale także okazja do podziwiania urokliwych zakątków Krakowa.
Pokonując trasę można się przekonać, że Kraków oferuje nie tylko zabytki i nowoczesną infrastrukturę, ale również malownicze tereny zielone i urokliwe krajobrazy – podkreślają organizatorzy.
Trasa prowadzi przez miejsca, które na co dzień są odwiedzane przez turystów i mieszkańców. Uczestnicy biegu mają szansę zobaczyć Kraków z zupełnie innej perspektywy, odkrywając jego zielone płuca oraz mniej znane ścieżki i parki.