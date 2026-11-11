19-letni Harry został ranny w ataku w Krakowie. Jego bliscy podziękowali Polakom za pomoc

RMF24

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Wśród 15 osób, które zostały ranne w ataku w Krakowie, jest Harry Marchant z Wielkiej Brytanii. Choć 19-latek wciąż przebywa w szpitalu, to jego rodzina już teraz podziękowała służbom i mieszkańcom Polski za opiekę i pomoc udzieloną młodemu mężczyźnie.

Stan Harry’ego Marchanta jest stabilny. 19-latek nadal przebywa w szpitalu i przechodzi leczenie. Podziękowania jakie wystosowali jego bliscy cytuje portal BBC.

„Nie potrafimy wyrazić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni służbom ratunkowym, personelowi medycznemu oraz mieszkańcom Polski za pomoc i opiekę, jaką otoczono Harry'ego” – przekazali rodzina pochodzącego z Yorku w północno-wschodniej Anglii 19-latka.

Rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności podczas „wspierania Harry'ego w powrocie do zdrowia”.

Klub nie zapomniał o kibicu

Wsparcie dla rannego przekazał we wtorek na Facebooku również klub sportowy York City FC, którego Marchant jest kibicem.

„Wszyscy życzymy Harry’emu szybkiego powrotu do zdrowia i mamy nadzieję, że już wkrótce ponownie zobaczymy go na trybunach stadionu (…)” – napisano w poście.

Dramatyczne wydarzenia na Rynku Głównym

W sobotę na krakowskim Rynku Głównym doszło do ataku z użyciem broni przez 24-latka pochodzącego z Ostrowca Świętokrzyskiego. Mężczyzna śmiertelnie postrzelił sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny.

Postrzelony przez policjantów napastnik zmarł w poniedziałek w szpitalu. W środę w pięciu krakowskich lecznicach pozostawało 11 rannych. Jedna osoba, 27-latka, została przetransportowana do szpitala klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 24-latek fascynował się seryjnymi zabójcami, a przed atakiem w Krakowie i zamordowaniem własnej rodziny analizował materiały dotyczące słynnych masowych morderstw. Policja powołała dwie specjalne grupy funkcjonariuszy, które mają wyjaśnić przebieg dramatycznych wydarzeń z Krakowa i Ostrowca Świętokrzyskiego, a także ustalić motywy działania sprawcy.

W poniedziałek trasą zamachowca przeszedł Marsz Ciszy. Oprócz tysięcy Krakowian uczestniczyli w nich politycy: prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Obecny był również kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski.