13 osób wciąż w szpitalach po ataku w Krakowie. Rzecznik o stanie rannych

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13 z 15 rannych osób postrzelonych przez napastnika w sobotniej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie wciąż przebywa w szpitalu - przekazał wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Jedna osoba została wypisana z lecznicy w poniedziałek, druga to obywatel Austrii, który został przetransportowany do swojej ojczyzny.

Wczoraj została wypisana ze szpitala jedna osoba – przekazywał wcześniej rzecznik wojewody Maksymilian Kosowski. Jak dodał, pacjentka była leczona w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Kosowski poinformował, że wszyscy hospitalizowani są w stanie stabilnym.

Co z policjantami?

Kosowski przekazał też najnowsze wieści o rannych policjantach: starszych posterunkowych Jakubie Kuliku i Arturze Morańskim. W sobotę funkcjonariusze w wyniku wymiany ognia z zamachowcem odnieśli ciężkie obrażenia.

Obydwaj ranni policjanci zostali wybudzeni ze śpiączki farmakologicznej. Ich leczenie zmierza w dobrym kierunku – dodał.

Wczoraj obu policjantów odwiedził prezydent Karol Nawrocki, który wieczorem razem z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Krakowa Łukaszem Gibałą wziął udział w Marszu Ciszy. „Ranni w zamachu w Krakowie funkcjonariusze Policji odebrali z rąk prezydenta Karola Nawrockiego nadane im Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski” - poinformował w poniedziałek na X szef BBN Bartosz Grodecki.

Wcześniej dowiedzieliśmy się jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego po wybudzeniu po operacji. A Kuba żyje? – miał zapytać policjant według relacji burmistrza Muszyny Jana Golby. Morański pochodzi ze wsi Powroźnik w gminie Muszyna (Małopolskie).

Czworo rannych dorożkarzy

Z każdym dniem dowiadujemy się coraz więcej o okolicznościach zamachu, ofiarach i poszkodowanych w jego wyniku. Czworo poszkodowanych do dorożkarze, których na co dzień widuje się na Rynku Głównym. To właśnie w tej grupie jest osoba, która w poniedziałek opuściła szpital. Kobieta doznała rany szyi, przeszła operację usunięcia odłamków pocisku i w poniedziałek została wypisana do domu.

Pozostałych rannych woźniców - dwie kobiety i mężczyzna - nadal przebywa w lecznicach. Mężczyzna, który doznał dwóch ran postrzałowych brzucha i przeszedł operację, jest utrzymywany w stanie śpiączki. Druga ciężko ranna dorożkarka została postrzelona w głowę i dwukrotnie w klatkę piersiową – przekazała Dorota Litwicka, prezes Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.

Podczas ataku ucierpiały także cztery konie zaprzężone do dorożek.

Zginął podczas strzelaniny w Krakowie. Poruszajacy apel, szukają rodziny 51-latka Jedną z ofiar sobotniej strzelaniny w Krakowie był 51-letni Robert Kosidło – postać doskonale znana lokalnym kupcom, którzy dziś robią wszystko, żeby odnaleźć jego krewnych i zorganizować godny pochówek. Wiadomo, że mężczyzna miał rodzinę na Śląsku.

Osłonił ciało swojej żony. Druh Tomek z OSP w Olszowicach ranny w zamachu

Kolejnym poszkodowanym, którego tożsamość poznaliśmy jest druh Tomek służący w OSP Olszowice. To osoba, w której auto uderzył samochodem sprawca zamachu.

Według informacji ochotniczej straży druh Tomek wraz z druhną Kingą jechali do remizy, gdzie mieli prowadzić zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Doznał poważnych obrażeń. Mężczyzna miał osłaniać ciało żony, Kingi, gdy padały strzały.

Sekcja zwłok sprawcy dziś

Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok sprawcy sobotniej strzelaniny. Ten 24-latek zmarł wczoraj o poranku w szpitalu. Wczoraj natomiast przeprowadzono sekcje sześciu ofiar jego ataku w Krakowie i trzech zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sporządzenie szczegółowej opinii sądowo-lekarskiej z przeprowadzonych sekcji może potrwać jednak nawet kilka tygodni.

W sobotę 24-letnek wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W Ostrowcu Świętokrzyskim, w mieszkaniu rodziny napastnika, policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry.