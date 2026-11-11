12 rannych wciąż w szpitalach. Ostatni dzień żałoby po sobotniej strzelaninie w Krakowie

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Dziś ostatni dzień żałoby w Krakowie po strzelaninie, do której doszło 7 listopada. Na Rynku Głównym, gdzie 24-letni zamachowiec zastrzelił 6 osób i ranił 15, płoną setki zniczy, które stawiają mieszkańcy miasta. W krakowskich szpitalach przebywa jeszcze 12 rannych. Wczoraj do Wojskowego Szpitala Klinicznego został przeniesiony 27-letni policjant Artur Morański, który wcześniej przebywał w szpitalu im. Narutowicza. Stan funkcjonariusza jest stabilny, ale nadal ciężki.

Kraków jeszcze nie otrząsnął się po tragedii, do której doszło w sobotę 7 listopada tuż po godz. 15 na Rynku Głównym. Reporterom RMF FM mówią o tym mieszkańcy i turyści, którzy zostawiają kwiaty i znicze w punktach, gdzie życie straciło sześć osób: cztery kobiety i dwóch mężczyzn.

Dziś, 11 listopada, kiedy przypada 108. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w związku z obowiązującą ostatni dzień żałobą, zostały odwołane wszystkie imprezy organizowane przez Urząd Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne i spółki miejskie. Również plan obchodów Narodowego Święta Niepodległości uległ zmianie. Jak poinformował magistrat, nie odbędzie się tradycyjny pochód patriotyczny. Odwołane zostały również defilada pojazdów reprezentacyjnych służb mundurowych i formacji kawalerii konnej, piknik patriotyczny przy Barbakanie oraz poczęstunek po zakończeniu uroczystości.

Kraków po sobotniej strzelaninie, fot. Jan Graczynski / East News

fot. Jan Graczynski / East News

Fot. Anna Kaczmarz, Polska Press / East News

Fot. Jan Graczynski / East News

11 listopada w Krakowie

Krakowskie obchody rozpoczną się o godz. 10.00 w Katedrze Wawelskiej, gdzie odprawiona zostanie uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia. Przed mszą świętą zostaną złożone kwiaty przy Pomniku Żołnierzy Polski Walczącej na Powiślu oraz przy Krzyżu Katyńskim na Placu im. ojca Adama Studzińskiego. Główne uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Jana Matejki.

Kraków po sobotniej strzelaninie, fot. Jan Graczynski / East News

Wielu rannych wciąż w szpitalach

W krakowskich szpitalach przebywa jeszcze 12 z 15 osób rannych. Wczoraj do Wojskowego Szpitala Klinicznego został przeniesiony jeden z bohaterów, dzięki któremu ofiar strzelaniny nie jest więcej - 27-letni policjant Artur Morański, który wcześniej przebywał w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza. Stan funkcjonariusza jest stabilny, ale nadal ciężki. Czeka go wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne poważnie uszkodzonej ręki. Ranę płuca już wcześniej zoperowano. Drugi z bohaterów, starszy posterunkowy Jakub Kulik, który bezpośrednio doprowadził do obezwładnienia 24-letniego zamachowca, również nadal przebywa w szpitalu.

„Zwyczajni – Niezwyczajni”. Kiedy inni uciekali, oni ruszyli na pomoc W sobotę, 7 listopada, kilka minut po godzinie piętnastej, zwykły weekendowy dzień w Krakowie zamienił się w rozdzierającą serce tragedię: sześć osób zginęło, a piętnaście zostało rannych. Ten bilans mógłby być znacznie bardziej tragiczny, gdyby nie…

7 listopada 2026 - tę datę Kraków zapamięta na zawsze

Do ataku doszło w sobotę 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał czarnym Subaru w ubraniu taktycznym i kasku na głowie na płytę rynku. Jedną ręką prowadził, drugą strzelał z broni bojowej do przypadkowych spacerowiczów. Zabił sześć osób: cztery kobiety i dwóch mężczyzn. 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Zamachowiec miał przy sobie - w samochodzie dwa karabiny AR-15, dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji. Miał także cztery telefony. Został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. Zmarł 9 listopada o godz. 4:30 w jednym z krakowskich szpitali. W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odnalazła ciała trzech osób - jego rodziców i siostry. Ujawniono także 7 sztuk broni. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 24-latek fascynował się seryjnymi zabójcami, a przed atakiem w Krakowie i zamordowaniem własnej rodziny analizował materiały dotyczące słynnych masowych morderstw. Policja powołała dwie specjalne grupy funkcjonariuszy, które mają wyjaśnić przebieg dramatycznych wydarzeń z Krakowa i Ostrowca Świętokrzyskiego, a także ustalić motywy działania sprawcy. 9 listopada fragmentem trasy rajdu zamachowca ramię w ramię w marszu szli prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś wraz z prezydentem Krakowa Łukaszem Gibałą.

Rynek Główny w Krakowie, 7/11/2026, fot. Jan Graczynski / East News

Rynek Główny w Krakowie, 7/11/2026, fot. Piotr Baran / East News

Skrzyżowanie ul. Dietla i Stradomskiej blisko Rynku Głównego w Krakowie, fot. Przemek Błaszczyk, RMF MAXX / RMF MAXX