„Zielony pierścień” wokół Kielc. Tego typu lasy będą dopiero drugie w Polsce

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Ponad 3 tysiące hektarów lasów otaczających Kielce zmieni swoją funkcję i zyska specjalny status ochronny. Do listopada wokół miasta powstanie tzw. „zielony pierścień” – obszar stworzony z myślą o rekreacji i zdrowiu mieszkańców, a nie o wycince drzew. Kielce będą dopiero drugą aglomeracją w Polsce, która wprowadza to rozwiązanie. Projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska ma objąć łącznie 14 największych miast w kraju.

Koniec z wycinką. Czym są lasy społeczne?

Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała ogłosił w Kielcach, że już wkrótce okoliczne tereny leśne zyskają status lasów o wiodącej funkcji społecznej. Potrzebujemy takich lasów jak ten (…), gdzie widać, że te funkcje społeczne już są, one się rozwijają. Dzisiaj musimy systemowo wpisać teraz rozwiązania w te dokumenty, rozporządzenia, które usankcjonują funkcjonowanie tych terenów w określony sposób - podkreślił wiceminister.

Lasy społeczne to obszary o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców aglomeracji, pełniące przede wszystkim funkcje rekreacyjne i zdrowotne, a nie surowcowe. Priorytetem będzie ochrona przyrody oraz zapewnienie mieszkańcom możliwości odpoczynku i aktywności na łonie natury.

To najbardziej zielone miasto na świecie. Zobacz, kto zdeklasował konkurencję Portal timeout opublikował ranking najbardziej zielonych miast na naszej planecie. Oceniano je pod względem jakości powietrza, udziału terenów zielonych i dostępności parków dla mieszkańców. Na tej postawie wytypowano zwycięzcę - stolicę jednego z…

„Zielony pierścień” połączy pięć gmin

Projekt obejmie ponad 3,1 tysiąca hektarów lasów położonych na terenie pięciu gmin: Kielce, Miedziana Góra, Masłów, Chęciny oraz Nowiny. Lasy te będą funkcjonować na podstawie rozporządzenia o lasach ochronnych. Obecnie dokumenty związane z projektem rozporządzenia są przekazywane do samorządów, które mają 60 dni na wydanie opinii.

Ministerstwo podaje daty. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Resort klimatu liczy na sprawne przeprowadzenie konsultacji. Plan zakłada, by między październikiem a listopadem formalnie powołać do życia lasy społeczne wokół Kielc.

Lasy rosną mimo ekspansji betonu. Które miasta są najbardziej zielone? Polskie miasta sukcesywnie powiększają obszary leśne. Największy wzrost odnotował Wrocław, a Zielona Góra pozostaje liderem pod względem udziału lasów w powierzchni miasta – wynika z najnowszego raportu.

Ministerstwo podkreśla, że sukces przedsięwzięcia to efekt szerokiej współpracy organizacji pozarządowych, przyrodników, leśników i samorządowców, którym udało się osiągnąć kompromis pomimo różnic zdań.

Lasy społeczne jako odpowiedź na zmiany klimatu

Pilotażowy program wyznaczania lasów społecznych wokół polskich aglomeracji rozpoczął się w 2024 roku. To nowatorskie podejście do zarządzania terenami leśnymi w pobliżu miast, których rola polega przede wszystkim na służeniu mieszkańcom, a nie eksploatacji surowców. Wprowadzenie takich rozwiązań uznawane jest za kluczowe w kontekście zmian klimatycznych oraz wyzwań związanych z gospodarką wodną i ochroną bioróżnorodności.

