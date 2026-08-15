RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

„Zielony pierścień” wokół Kielc. Tego typu lasy będą dopiero drugie w Polsce

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 sierpnia (07:08)

Ponad 3 tysiące hektarów lasów otaczających Kielce zmieni swoją funkcję i zyska specjalny status ochronny. Do listopada wokół miasta powstanie tzw. „zielony pierścień” – obszar stworzony z myślą o rekreacji i zdrowiu mieszkańców, a nie o wycince drzew. Kielce będą dopiero drugą aglomeracją w Polsce, która wprowadza to rozwiązanie. Projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska ma objąć łącznie 14 największych miast w kraju.

„Zielony pierścień” wokół Kielc. Tego typu lasy będą dopiero drugie w Polsce
Kielce na zdj. ilustracyjnym /Shutterstock
  • Ponad 3 tysiące hektarów lasów wokół Kielc zyska specjalną ochronę.
  • Tereny te będą służyć rekreacji mieszkańców, a nie celom surowcowym.
  • „Zielony pierścień” wokół miasta ma formalnie powstać jesienią tego roku.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Koniec z wycinką. Czym są lasy społeczne?

Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała ogłosił w Kielcach, że już wkrótce okoliczne tereny leśne zyskają status lasów o wiodącej funkcji społecznej. Potrzebujemy takich lasów jak ten (…), gdzie widać, że te funkcje społeczne już są, one się rozwijają. Dzisiaj musimy systemowo wpisać teraz rozwiązania w te dokumenty, rozporządzenia, które usankcjonują funkcjonowanie tych terenów w określony sposób - podkreślił wiceminister.

Lasy społeczne to obszary o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców aglomeracji, pełniące przede wszystkim funkcje rekreacyjne i zdrowotne, a nie surowcowe. Priorytetem będzie ochrona przyrody oraz zapewnienie mieszkańcom możliwości odpoczynku i aktywności na łonie natury. 

„Zielony pierścień” połączy pięć gmin

Projekt obejmie ponad 3,1 tysiąca hektarów lasów położonych na terenie pięciu gmin: Kielce, Miedziana Góra, Masłów, Chęciny oraz Nowiny. Lasy te będą funkcjonować na podstawie rozporządzenia o lasach ochronnych. Obecnie dokumenty związane z projektem rozporządzenia są przekazywane do samorządów, które mają 60 dni na wydanie opinii.

Ministerstwo podaje daty. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Resort klimatu liczy na sprawne przeprowadzenie konsultacji. Plan zakłada, by między październikiem a listopadem formalnie powołać do życia lasy społeczne wokół Kielc. 

Ministerstwo podkreśla, że sukces przedsięwzięcia to efekt szerokiej współpracy organizacji pozarządowych, przyrodników, leśników i samorządowców, którym udało się osiągnąć kompromis pomimo różnic zdań.

Lasy społeczne jako odpowiedź na zmiany klimatu

Pilotażowy program wyznaczania lasów społecznych wokół polskich aglomeracji rozpoczął się w 2024 roku. To nowatorskie podejście do zarządzania terenami leśnymi w pobliżu miast, których rola polega przede wszystkim na służeniu mieszkańcom, a nie eksploatacji surowców. Wprowadzenie takich rozwiązań uznawane jest za kluczowe w kontekście zmian klimatycznych oraz wyzwań związanych z gospodarką wodną i ochroną bioróżnorodności.
 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: las Kielce
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: