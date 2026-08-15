„Zielony pierścień” wokół Kielc. Tego typu lasy będą dopiero drugie w Polsce

Koniec z wycinką. Czym są lasy społeczne?
Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała ogłosił w Kielcach, że już wkrótce okoliczne tereny leśne zyskają status lasów o wiodącej funkcji społecznej. Potrzebujemy takich lasów jak ten (…), gdzie widać, że te funkcje społeczne już są, one się rozwijają. Dzisiaj musimy systemowo wpisać teraz rozwiązania w te dokumenty, rozporządzenia, które usankcjonują funkcjonowanie tych terenów w określony sposób - podkreślił wiceminister.
Lasy społeczne to obszary o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców aglomeracji, pełniące przede wszystkim funkcje rekreacyjne i zdrowotne, a nie surowcowe. Priorytetem będzie ochrona przyrody oraz zapewnienie mieszkańcom możliwości odpoczynku i aktywności na łonie natury.
„Zielony pierścień” połączy pięć gmin
Projekt obejmie ponad 3,1 tysiąca hektarów lasów położonych na terenie pięciu gmin: Kielce, Miedziana Góra, Masłów, Chęciny oraz Nowiny. Lasy te będą funkcjonować na podstawie rozporządzenia o lasach ochronnych. Obecnie dokumenty związane z projektem rozporządzenia są przekazywane do samorządów, które mają 60 dni na wydanie opinii.
Ministerstwo podaje daty. Kiedy zmiany wejdą w życie?
Resort klimatu liczy na sprawne przeprowadzenie konsultacji. Plan zakłada, by między październikiem a listopadem formalnie powołać do życia lasy społeczne wokół Kielc.
Ministerstwo podkreśla, że sukces przedsięwzięcia to efekt szerokiej współpracy organizacji pozarządowych, przyrodników, leśników i samorządowców, którym udało się osiągnąć kompromis pomimo różnic zdań.
Lasy społeczne jako odpowiedź na zmiany klimatu
Pilotażowy program wyznaczania lasów społecznych wokół polskich aglomeracji rozpoczął się w 2024 roku. To nowatorskie podejście do zarządzania terenami leśnymi w pobliżu miast, których rola polega przede wszystkim na służeniu mieszkańcom, a nie eksploatacji surowców. Wprowadzenie takich rozwiązań uznawane jest za kluczowe w kontekście zmian klimatycznych oraz wyzwań związanych z gospodarką wodną i ochroną bioróżnorodności.