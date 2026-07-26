Zderzenie trzech samochodów, jeden wjechał w drzewo. Trzylatek w ciężkim stanie

RMF24

Do poważnego wypadku doszło w niedzielny wieczór na drodze krajowej nr 78 w miejscowości Kliszów (woj. świętokrzyskie). Zderzyły się tam trzy samochody osobowe, w wyniku zdarzenia jedno z aut uderzyło w drzewo. W wypadku zostało rannych pięć osób. Trzy osoby, w tym trzyletni chłopiec trafili do szpitali w ciężkim stanie. Droga jest zablokowana.

W niedzielę wieczorem na drodze krajowej nr 78 w miejscowości Kliszów, na odcinku między Jędrzejowem a Kijami, doszło do groźnego wypadku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, zderzyły się tam trzy samochody, w wyniku czego jeden z nich uderzył w drzewo.

Jak poinformowała mł. asp. Paula Kępińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, w zdarzeniu uczestniczyły Mercedes, Seat Toledo oraz Peugeot.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Mercedesem rozpoczął wyprzedzanie dwóch pozostałych samochodów. Kiedy znajdował się na wysokości Seata, kierująca tym autem również podjęła manewr wyprzedzania, nie upewniając się wcześniej, czy może go bezpiecznie wykonać.

Gdy kobieta zorientowała się, że jej pojazd jest już wyprzedzany, gwałtownie odbiła, zjechała z jezdni i uderzyła w drzewo. Doszło także do niegroźnego kontaktu między Mercedesem a Peugeotem. Osoby podróżujące tymi samochodami nie odniosły obrażeń.

Trzy osoby w ciężkim stanie

Seatem jechało pięć osób: dwie dorosłe oraz troje dzieci: 3-letni chłopiec, 10-letnia dziewczynka i 18-latka. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali, przy czym w ciężkim stanie znajdowali się kierująca samochodem, dorosły pasażer oraz trzylatek. U najmłodszego dziecka na miejscu prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Po przywróceniu czynności życiowych chłopiec został przetransportowany do placówki medycznej śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Strażacy, aby wydostać rannych z rozbitego o drzewo auta, musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych.

Droga krajowa nr 78 jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje ruchem i wyznacza objazdy, jednak utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 23. Na miejscu prowadzone są oględziny z udziałem technika kryminalistyki.