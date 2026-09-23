Zabronione substancje w szpitalu. Trwają postępowania policji

RMF24

Świętokrzyska policja wyjaśnia sprawę zabronionych substancji, które znaleziono u pięciu pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy pod Kielcami. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, funkcjonariusze wszczęli trzy niezależne postępowania.

Policja podejrzewa, że część pacjentów mogła otrzymać je z zewnątrz, prawdopodobnie dzięki osobom odwiedzającym ten największy szpital psychiatryczny w regionie.

Zabronione substancje wykryto między innymi w czasie rutynowych badań medycznych.

Jak ustalił nasz reporter, wśród nich znajduje się silna syntetyczna substancja psychoaktywna, która w większości krajów - w tym w Polsce - jest traktowana jak nielegalny środek odurzający.

Trzy śledztwa

Jak dotąd w tej sprawie nikt nie został zatrzymany. Nielegalne substancje wykryto trzykrotnie: w lipcu, w sierpniu i w połowie września.

„Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach prowadzą obecnie trzy niezależne postępowania wszczęte w związku z zawiadomieniami złożonymi przez przedstawicieli szpitala. Sprawy dotyczą ujawnienia substancji, których posiadanie jest zabronione. Pierwsze postępowanie dotyczy zdarzenia z 15 lipca, kiedy podczas badania moczu u trzech pacjentów ujawniono obecność zakazanych substancji. Drugie postępowanie prowadzone jest w związku ze zdarzeniem z 9 sierpnia. U jednego z pacjentów ujawniono porcje zakazanych substancji, które według wstępnych ustaleń mogły zostać przekazane przez osobę z zewnątrz, prawdopodobnie odwiedzającą. Trzecia sprawa dotyczy zdarzenia z 18 września. U jednego z pacjentów zabezpieczono około 8 gramów substancji wstępnie zidentyfikowanej jako 2C-B” - można przeczytać w odpowiedzi, jaką nasz dziennikarz otrzymał od rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji w Kielcach.

Policjanci podkreślają, że na obecnym etapie nie łączą tych zdarzeń.

„W każdej ze spraw prowadzone są odrębne czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności, w tym ustalenie źródła pochodzenia zabezpieczonych substancji oraz osób, które mogły mieć związek z ich wniesieniem na teren placówki” - podkreśla rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji w Kielcach.