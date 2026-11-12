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Wybuch gazu w Ćmińsku. Pod gruzami był mężczyzna

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 12 listopada (12:25)

Jedna osoba trafiła do szpitala po wybuchu gazu w Ćmińsku koło Kielc. Do eksplozji doszło w budynku gospodarczym.

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Wybuch gazu w Ćmińsku. Pod gruzami był mężczyzna
Zdj. ilustracyjne (fot. tomeqs) /Shutterstock

Rzecznik świętokrzyskich strażaków Marcin Bajur przekazał, że eksplozja gazu z butli miała miejsce ok. godz. 10:30. Zawaliły się dwie ściany budynku gospodarczego, w którym był jego właściciel. 

Na miejsce skierowano 7 zastępów straży pożarnej. Mundurowi wydobyli mężczyznę spod gruzów. Był przytomny, gdy przekazano go pod opiekę medyków. 

Okoliczności eksplozji będą wyjaśniane.  Jak informuje „Echo Dnia”, poszkodowany mężczyzna ma 83 lata. Z relacji gazety wynika, że ma poparzenia twarzy i rąk. 


Źródło: RMF24
Tagi: wybuch gazu

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