Wybuch gazu w Ćmińsku. Pod gruzami był mężczyzna
Autor:
Maciej Nycz
Publikacja: Dzisiaj, 12 listopada (12:25)
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Jedna osoba trafiła do szpitala po wybuchu gazu w Ćmińsku koło Kielc. Do eksplozji doszło w budynku gospodarczym.
Rzecznik świętokrzyskich strażaków Marcin Bajur przekazał, że eksplozja gazu z butli miała miejsce ok. godz. 10:30. Zawaliły się dwie ściany budynku gospodarczego, w którym był jego właściciel.
Na miejsce skierowano 7 zastępów straży pożarnej. Mundurowi wydobyli mężczyznę spod gruzów. Był przytomny, gdy przekazano go pod opiekę medyków.
Okoliczności eksplozji będą wyjaśniane. Jak informuje „Echo Dnia”, poszkodowany mężczyzna ma 83 lata. Z relacji gazety wynika, że ma poparzenia twarzy i rąk.