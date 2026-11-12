Wybuch gazu w Ćmińsku. Pod gruzami był mężczyzna

RMF24

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Jedna osoba trafiła do szpitala po wybuchu gazu w Ćmińsku koło Kielc. Do eksplozji doszło w budynku gospodarczym.

Rzecznik świętokrzyskich strażaków Marcin Bajur przekazał, że eksplozja gazu z butli miała miejsce ok. godz. 10:30. Zawaliły się dwie ściany budynku gospodarczego, w którym był jego właściciel.

Na miejsce skierowano 7 zastępów straży pożarnej. Mundurowi wydobyli mężczyznę spod gruzów. Był przytomny, gdy przekazano go pod opiekę medyków.

Okoliczności eksplozji będą wyjaśniane. Jak informuje „Echo Dnia”, poszkodowany mężczyzna ma 83 lata. Z relacji gazety wynika, że ma poparzenia twarzy i rąk.