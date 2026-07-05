Czterech nastolatków rannych w wypadku pod Staszowem. 22-latek nie żyje

RMF24

W Wólce Żabnej w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie) doszło rano do tragicznego wypadku. Jak informuje policja, dachowało auto, którym podróżowało 5 młodych ludzi. 22-latek zginął na miejscu, a pozostali trafili do szpitali.

Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej 764 przed godziną 5 rano.

Policjanci wstępnie ustalili, że kierowca Volkswagena Golfa stracił panowanie nad autem. Samochód zjechał z trasy, uderzył w znak drogowy i dachował.

22-letni mężczyzna zginął na miejscu. Do szpitala trafiło czterech młodych ludzi w wieku 17-19 lat. Stan jednego z nich jest krytyczny.

Policja weryfikuje informacje, że w aucie mogła być jeszcze jedna osoba, która uciekła po wypadku do pobliskiego lasu. Ustala też, kto siedział za kierownicą.