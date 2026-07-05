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Czterech nastolatków rannych w wypadku pod Staszowem. 22-latek nie żyje

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 5 lipca (08:30)

W Wólce Żabnej w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie) doszło rano do tragicznego wypadku. Jak informuje policja, dachowało auto, którym podróżowało 5 młodych ludzi. 22-latek zginął na miejscu, a pozostali trafili do szpitali.

Czterech nastolatków rannych w wypadku pod Staszowem. 22-latek nie żyje
Zdjęcie z miejsca wypadku (KPP Staszów) /Policja

Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej 764 przed godziną 5 rano. 

Policjanci wstępnie ustalili, że kierowca Volkswagena Golfa stracił panowanie nad autem. Samochód zjechał z trasy, uderzył w znak drogowy i dachował. 

22-letni mężczyzna zginął na miejscu. Do szpitala trafiło czterech młodych ludzi w wieku 17-19 lat. Stan jednego z nich jest krytyczny.

Policja weryfikuje informacje, że w aucie mogła być jeszcze jedna osoba, która uciekła po wypadku do pobliskiego lasu. Ustala też, kto siedział za kierownicą. 

 

Źródło: RMF24
Tagi: wpadek

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