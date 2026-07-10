Więcej miejsca dla rzeki i wody dla mieszkańców. Rusza kolejny etap zmian Nidy

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Wody Polskie podpisały w piątek umowę wartą ponad 18 mln zł na realizację kolejnego etapu projektu renaturyzacji rzeki Nidy w województwie świętokrzyskim. Prace obejmą m.in. rozbiórkę ponad trzech kilometrów wału przeciwpowodziowego oraz działania mające zwiększyć retencję w rejonie Umianowic.

Ponad 18 mln zł na kolejny etap renaturyzacji Nidy w Świętokrzyskiem (Zdjęcie ilustracyjne)

Ponad 18 mln zł na kolejny etap renaturyzacji Nidy w Świętokrzyskiem (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak podkreślił zastępca prezesa Wód Polskich Jacek Jarząbek, projekt ma nie tylko poprawić ochronę przed powodziami i skutkami suszy, ale także zwiększyć atrakcyjność turystyczną doliny Nidy. Region bywa nazywany polską Toskanią. Prezes Jarząbek zaznaczył, że inwestycje są realizowane we współpracy z lokalnymi społecznościami i mają służyć zarówno środowisku, jak i mieszkańcom.

Jednym z najważniejszych elementów przedsięwzięcia będzie likwidacja prawego wału przeciwpowodziowego, który przez lata zmieniał naturalny obieg wód. W jego miejscu powstanie suchy polder, czyli teren zalewowy zdolny do okresowego gromadzenia nadmiaru wody. Ma to ograniczyć ryzyko powodzi oraz poprawić warunki funkcjonowania okolicznych ekosystemów.

Renaturyzacja ma pomóc w walce z niedoborem wody

Wójt gminy Imielno Michał Sobczyk zwrócił uwagę, że inwestycja może pomóc również w rozwiązaniu problemów z niedoborem wody. Jak wyjaśnił, gmina od dłuższego czasu zmaga się z obniżającym się poziomem wód gruntowych i coraz większym deficytem wody pitnej. Podczas ostatnich upałów mieszkańcy byli proszeni o ograniczenie zużycia wody wyłącznie do podstawowych potrzeb, rezygnując m.in. z podlewania ogrodów i napełniania basenów.

Samorządowiec przypomniał, że w ubiegłym tygodniu jeden z wodociągów pracował na granicy swoich możliwości, ponieważ zużycie wody wzrosło trzykrotnie. Jego zdaniem zwiększenie retencji dzięki renaturyzacji Nidy pozwoli zatrzymać więcej wody w krajobrazie, odbudować poziom wód gruntowych i stopniowo poprawić zasoby wód podziemnych.

Rozbiórka wału i nowe tereny zalewowe

Za wykonanie inwestycji odpowiada firma RPM z Lublińca. Jej przedstawiciele poinformowali, że po ustaleniu harmonogramu rozpoczną prace m.in. w miejscowości Stawy w gminie Imielno. W ramach zadania rozebrany zostanie wał o długości 3,1 km. Część odzyskanego materiału zostanie wykorzystana przy budowie dróg technicznych na innych odcinkach wałów, a pozostała część trafi do utylizacji.

Projekt za blisko 95 mln zł

Projekt „Naturalna Nida” obejmuje blisko 39-kilometrowy odcinek doliny rzeki między Brzeźnem a Pińczowem.

Cała inwestycja jest warta 94,5 mln zł, z czego 76,5 mln zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Oprócz zwiększenia retencji i odtworzenia terenów zalewowych projekt zakłada także poprawę warunków hydrologicznych oraz usunięcie przeszkód utrudniających migrację ryb i innych organizmów wodnych.