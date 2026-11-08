Tyle sztuk broni znaleziono w mieszkaniu strzelca. Nowe informacje ws. Michała O. i jego ofiar

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7 sztuk broni ujawniła policja w mieszkaniu 24-letniego sprawcy krakowskiej strzelaniny w Ostrowcu Świętokrzyskim. W pomieszczeniach były ciała trzech osób: 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. To rodzice i siostra strzelca. Na ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe. Zwłoki zostały zabezpieczone do szczegółowych badań.

Wejście służb do bloku po ujawnieniu ciał i materiałów w mieszkaniu, fot. Policja Świętokrzyska﻿

Wejście służb do bloku po ujawnieniu ciał i materiałów w mieszkaniu, fot. Policja Świętokrzyska﻿ / Policja

Oto co ujawniła policja w mieszkaniu Michała O.

W Ostrowcu Świętokrzyskim w mieszkaniu Michała O., który wczoraj ok. godz. 15 wjechał czarnym Subaru ulicą Sławkowską na płytę Rynku Głównego w Krakowie i zastrzelił w okolicach Sukiennic sześć osób, a 15 ranił, znaleziono 7 sztuk broni.

Wcześniej policja informowała, że 24-letni strzelec miał pozwolenie na broń sportową, ale nie był wcześniej karany ani notowany. Po wymianie ognia z policją, która błyskawicznie rozpoczęła działania, został ranny. Przebywa w krakowskim szpitalu w stanie ciężkim. Do jego mieszkania policja dostała się, wybijając z podnośnika okno balkonowe i wlatując dronem. Znaleziono tam trzy ciała: 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. To rodzice i siostra 24-latka. Na ciałach miały obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe.

Zwłoki zostały zabezpieczone do szczegółowych badań. Na miejscu przez całą noc trwały czynności z udziałem policyjnych kontrterrorystów, techników oraz prokuratora.

Służby w mieszkaniu strzelca z Krakowa. Ewakuacja, nocne prace śledczych Zakończyła się ewakuacja mieszkańców bloku w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym mieszkał sprawca strzelaniny w Krakowie. Służby pozwoliły mieszkańcom wrócić do domów, jednak na miejscu nadal trwają czynności policyjne. W budynku odnaleziono ciała…

Wejście służb do bloku po ujawnieniu ciał i materiałów w mieszkaniu, fot. Policja Świętokrzyska / Policja

Fot. Policja Świętokrzyska / Policja

Bohaterowie z Krakowa: Jakub Kulik i Artur Morański. „Cała Polska trzyma za Was kciuki” Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański - tak nazywają się policjanci, którzy zostali ranni w sobotniej strzelaninie w centrum Krakowa. „Prawdziwi bohaterowie” - napisał premier Donald Tusk, podkreślając, że obaj…

Decyzja Prezydenta: Dwa dni żałoby narodowej po tragedii w Krakowie

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała wprowadził żałobę w stolicy Małopolski do 11 listopada łącznie. Z kolei prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o rozpoczęciu formalnej procedury ogłoszenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, poinformował wczoraj wieczorem o przekazaniu projektu odpowiedniego rozporządzenia do kontrasygnaty premierowi Donaldowi Tuskowi, który poparł wniosek podczas odprawy ze służbami. Ostatecznie prezydent podpisał rozporządzenie z dnia 7 listopada 2026 roku, na mocy którego żałoba narodowa obowiązuje przez dwa dni: 8 oraz 9 listopada.

Kraków tonie w żałobie. Ponowne oględziny miejsc, w których padły wczoraj strzały Małopolska policja poinformowała, że dzisiaj zostaną przeprowadzone ponowne oględziny miejsc, w których padły wczoraj strzały. Rynek Główny i okoliczne ulice będą częściowo zamykane. Zapłonęły tam już pierwsze znicze, a hejnał mariacki brzmi dziś…

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