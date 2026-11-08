Tyle sztuk broni znaleziono w mieszkaniu strzelca. Nowe informacje ws. Michała O. i jego ofiar

Oto co ujawniła policja w mieszkaniu Michała O.
W Ostrowcu Świętokrzyskim w mieszkaniu Michała O., który wczoraj ok. godz. 15 wjechał czarnym Subaru ulicą Sławkowską na płytę Rynku Głównego w Krakowie i zastrzelił w okolicach Sukiennic sześć osób, a 15 ranił, znaleziono 7 sztuk broni.
Wcześniej policja informowała, że 24-letni strzelec miał pozwolenie na broń sportową, ale nie był wcześniej karany ani notowany. Po wymianie ognia z policją, która błyskawicznie rozpoczęła działania, został ranny. Przebywa w krakowskim szpitalu w stanie ciężkim. Do jego mieszkania policja dostała się, wybijając z podnośnika okno balkonowe i wlatując dronem. Znaleziono tam trzy ciała: 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. To rodzice i siostra 24-latka. Na ciałach miały obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe.
Zwłoki zostały zabezpieczone do szczegółowych badań. Na miejscu przez całą noc trwały czynności z udziałem policyjnych kontrterrorystów, techników oraz prokuratora.
Decyzja Prezydenta: Dwa dni żałoby narodowej po tragedii w Krakowie
Prezydent Krakowa Łukasz Gibała wprowadził żałobę w stolicy Małopolski do 11 listopada łącznie. Z kolei prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o rozpoczęciu formalnej procedury ogłoszenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, poinformował wczoraj wieczorem o przekazaniu projektu odpowiedniego rozporządzenia do kontrasygnaty premierowi Donaldowi Tuskowi, który poparł wniosek podczas odprawy ze służbami. Ostatecznie prezydent podpisał rozporządzenie z dnia 7 listopada 2026 roku, na mocy którego żałoba narodowa obowiązuje przez dwa dni: 8 oraz 9 listopada.
Nie dajesz sobie rady z codziennością? Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc lub jesteś jej świadkiem? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:
- 800 70 22 22 – telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
- 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
- 800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie Fundacji Nagle Sami,
- 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
- 116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny,
- 800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,
- 112 – telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.