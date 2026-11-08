Trzy ciała w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. „To nie jest jedyne miejsce, gdzie prowadzimy czynności”

RMF24

W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się konferencja prasowa rzecznika tamtejszej prokuratury po wczorajszej strzelaninie w Krakowie. Zamachowcem jest 24-letni Michał O. właśnie z Ostrowca Świętokrzyskiego. W jego mieszkaniu ujawniono trzy ciała. Daniel Prokopowicz poinformował, że to miejsce „nie jest jedynym, w którym śledczy podejmują czynności”. Dodał, że prokuratura zabezpieczyła w mieszkaniu szereg przedmiotów na potrzeby postępowania. Nie ujawnił natomiast, czy na ciałach widoczne są ślady walki. Nie udzielił też informacji o liczbie ran postrzałowych na ciałach dwóch kobiet i mężczyzny.

Trzy osoby, których ciała znaleziono wczoraj w bloku w Ostrowcu Świętokrzyskim, to siostra i rodzice 24-letniego Michała O., który wczoraj w ubraniu taktycznym i kasku na głowie wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając z broni bojowej, zabił 6 osób i ranił 15. Część z nich walczy o życie. On sam został postrzelony podczas wymiany ognia z policją. W nocy przeszedł kilka operacji i też jest w stanie krytycznym. W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzystkim mundurowi - stojąc na podnośniku - najpierw wybili szybę w oknie balkonowym, by kolejno mógł wlecieć tam dron. Nie było bowiem wiadomo, czy w mieszkaniu nie ma materiałów wybuchowych.

Mogę potwierdzić, że ciała wszystkich osób w mieszkaniu noszą ślady ran postrzałowych Ustalamy okoliczności związane z momentem zgonu tych trzech osób. Nasze wstępne ustalenia poczynione w toku oględzin wskazują, że do śmierci tych osób mogło dojść wczoraj. Czy to poranek, czy noc z przedwczoraj na wczoraj, to jest jeszcze do ustalenia - powiedział Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dodał, że służby nie dostały żadnych zgłoszeń związanych na przykład z tym, że ktoś oddał strzały. Wczoraj wieczorem i dziś nie znaleziono tłumika.

Mogę potwierdzić, że w mieszkaniu zabezpieczyliśmy znaczną ilość amunicji, a także siedem jednostek broni palnej, co łącznie z ustaleniami poczynionymi na terenie w Krakowa daje 11 jednostek broni, na jaką pozwolenia mieli wydane zarówno zamachowiec, jak i jego ojciec. Wszystkie jednostki broni w Ostrowcu Świętokrzyskim zostały zabezpieczone do dalszych badań. Musimy ustalić, czy wszystkie są tymi, na które były wydane pozwolenia, i czy broń została nabyta legalnie - powiedział rzecznik.

Poinformował też, że to konkretne mieszkanie, gdzie mieszkał zamachowiec i gdzie odnaleziono trzy ciała człnków jego rodziny, nie jest jedynym miejscem, w którym śledczy podejmują czynności.