Troje dzieci i sześcioro dorosłych w szpitalu. Pożar w Świętokrzyskiem

RMF24

Troje dzieci i sześć osób dorosłych trafiło do szpitala na obserwację po pożarze domu wielorodzinnego we Włoszczowie w Świętokrzyskiem. Ogniem zajęły się materiały na balkonie jednego z mieszkań na pierwszym piętrze.

Do groźnego pożaru, który szczęśliwie nie zakończył się tragiedią, doszło w jednym z bloków na osiedlu Broniewskiego we Włoszczowie w województwie świętokrzyskim.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zapaliły się materiały na balkonie jednego z mieszkań na pierwszym piętrze. Troje dzieci i sześć osób dorosłych trafiło do szpitala na obserwację.

Z budynku ewakuowano 11 osób dorosłych i troje dzieci. Do szpitala na badania zabrane zostało 9 osób, w tym troje dzieci - powiedział RMF FM st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.

Pożar został już ugaszony.