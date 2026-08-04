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Troje dzieci i sześcioro dorosłych w szpitalu. Pożar w Świętokrzyskiem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 4 sierpnia (16:11)

Troje dzieci i sześć osób dorosłych trafiło do szpitala na obserwację po pożarze domu wielorodzinnego we Włoszczowie w Świętokrzyskiem. Ogniem zajęły się materiały na balkonie jednego z mieszkań na pierwszym piętrze.

Troje dzieci i sześcioro dorosłych w szpitalu. Pożar w Świętokrzyskiem
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Do groźnego pożaru, który szczęśliwie nie zakończył się tragiedią, doszło w jednym z bloków na osiedlu Broniewskiego we Włoszczowie w województwie świętokrzyskim. 

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zapaliły się materiały na balkonie jednego z mieszkań na pierwszym piętrze. Troje dzieci i sześć osób dorosłych trafiło do szpitala na obserwację.

Z budynku ewakuowano 11 osób dorosłych i troje dzieci. Do szpitala na badania zabrane zostało 9 osób, w tym troje dzieci - powiedział RMF FM st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków. 

Pożar został już ugaszony.

Źródło: RMF24
Tagi: pożar

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