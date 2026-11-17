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Do tragicznego wypadku doszło we wtorek rano na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Złota Woda w gminie Łagów (woj. świętokrzyskie). Samochód osobowy marki Peugeot zderzył się czołowo z ciężarówką. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja kieruje na objazdy.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zderzenia doszło podczas wymijania. Ciężarówką w kierunku Złotej Wody jechał 24-latek. W tym czasie z naprzeciwka poruszały się inne samochody - zza ostatniego z nich wyjechał Peugeot, którego kierowca zjechał na pas ruchu zajmowany przez ciężarówkę.

Kierujący samochodem ciężarowym marki Renault próbował uniknąć zderzenia i odbił kierownicą. Nie udało się jednak zapobiec wypadkowi i doszło do czołowego zderzenia obu pojazdów.

Po uderzeniu ciężarówka wjechała do rowu. Peugeot odbił się i zatrzymał w rowie po przeciwnej stronie drogi.

Tragiczny wypadek pod Łagowem, fot. KMP Kielce

Tragiczny wypadek pod Łagowem, fot. KMP Kielce

Tragiczny wypadek pod Łagowem, fot. KMP Kielce

Tragiczny wypadek pod Łagowem, fot. KMP Kielce

Jedna osoba zginęła. Droga jest zablokowana

Samochodem osobowym podróżował wyłącznie kierowca - mężczyzna zginął na miejscu. 24-latek, który kierował ciężarówką, był trzeźwy. Na miejscu pracują policjanci oraz strażacy. Do działań skierowano siedem zastępów straży pożarnej.

Policja kieruje na objazdy. Od strony Woli Jachowej należy kierować się drogą wojewódzką nr 753 w stronę Milanowskiej Wólki, a następnie drogą wojewódzką nr 756 w kierunku Łagowa. Objazd obowiązuje również w przeciwnym kierunku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.