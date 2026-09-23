Sprzedawał narkotyki przez internet. 42-latek zatrzymany

W powiecie włoszczowskim (woj. świętokrzyskie) służby zatrzymały 42-latka, który miał zajmować się sprzedażą narkotyków za pośrednictwem internetu. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu lokalnej policji.
Podczas przeszukania posesji policjanci znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości środków odurzających. Wśród nich było blisko 4,5 kilograma marihuany oraz ponad 200 urządzeń do waporyzacji, które zawierały substancje z THC – psychoaktywnym związkiem występującym w konopiach.
Narkotyki, gotówka i kryptowaluty
Oprócz narkotyków, funkcjonariusze zabezpieczyli także gotówkę oraz kryptowaluty, które najprawdopodobniej pochodziły z przestępczego procederu.
Śledczy chcą ustalić rzeczywistą skalę działalności podejrzanego, zasięg wykorzystywanych kanałów komunikacji oraz zakres prowadzonej dystrybucji narkotyków.
Decyzją Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 42-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za handel narkotykami grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.