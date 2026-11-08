Służby w mieszkaniu strzelca z Krakowa. Ewakuacja, nocne prace śledczych

W sobotę wieczorem ewakuowano mieszkańców bloku w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie mieszkał 24-letni sprawca strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie, do której doszło ok. godz. 15. Mężczyzna zastrzelił 6 osób. Kilkanaście jest rannych, w tym dwóch policjantów. Jeden ciężko.
Działania miały związek z przeszukaniem jego miejsca zamieszkania przez służby, w tym funkcjonariuszy kontrterrorystycznych.
Ewakuacja została zakończona, a po godz. 23 mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. W budynku nadal trwają jednak czynności policyjne. W mieszkaniu napastnika odnaleziono ciała dwóch kobiet i mężczyzny.
Rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że ciała odnalezione w mieszkaniu mogą to być rodzice i siostra 24-latka. Zastrzegł jednak, że na oficjalne potwierdzenie trzeba poczekać do zakończenia prac służb. Okoliczności śmierci trzech osób nie zostały jeszcze ustalone.
Na czas ewakuacji samorząd przygotował dla mieszkańców bloku miejsce, w którym mogli odpocząć i przeczekać działania służb. Miasto zapewniło również ciepłe napoje i posiłki funkcjonariuszom pracującym na miejscu.
Pomoc psychologiczna dla mieszkańców
W Centrum Usług Społecznych uruchomiono pomoc psychologiczną dla mieszkańców. Można z niej skorzystać pod numerem telefonu 533 548 810.
Prezydent Ostrowca zaapelował o spokój i nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji.
Trzymajmy się sprawdzonych faktów, bądźmy ostrożni w rozpowszechnianiu informacji. Zachowajmy spokój i szacunek dla wszystkich poszkodowanych osób i ich rodzin. Razem z mieszkańcami miasta łączę się w bólu z rodzinami wszystkich ofiar - zaapelował.