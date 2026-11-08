Służby w mieszkaniu strzelca z Krakowa. Ewakuacja, nocne prace śledczych

RMF24

Służby przeszukały mieszkanie strzelca w Ostrowcu Świętokrzyskim, który zabił sześć osób na Rynku Głównym w Krakowie. Do pomieszczeń służby dostały się najpierw za pomocą drona. Znaleziono trzy ciała. To najprawdopodobniej rodzice i siostra 24-letniego zamachowca. W nocy zakończyła się ewakuacja mieszkańców bloku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Służby pozwoliły mieszkańcom wrócić do domów, jednak na miejscu nadal trwają czynności policyjne.

W sobotę wieczorem ewakuowano mieszkańców bloku w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie mieszkał 24-letni sprawca strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie, do której doszło ok. godz. 15. Mężczyzna zastrzelił 6 osób. Kilkanaście jest rannych, w tym dwóch policjantów. Jeden ciężko.

Działania miały związek z przeszukaniem jego miejsca zamieszkania przez służby, w tym funkcjonariuszy kontrterrorystycznych.

Ewakuacja została zakończona, a po godz. 23 mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. W budynku nadal trwają jednak czynności policyjne. W mieszkaniu napastnika odnaleziono ciała dwóch kobiet i mężczyzny.

Fot. Piotr Polak / PAP

Fot. Piotr Polak / PAP

Rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że ciała odnalezione w mieszkaniu mogą to być rodzice i siostra 24-latka. Zastrzegł jednak, że na oficjalne potwierdzenie trzeba poczekać do zakończenia prac służb. Okoliczności śmierci trzech osób nie zostały jeszcze ustalone.



Na czas ewakuacji samorząd przygotował dla mieszkańców bloku miejsce, w którym mogli odpocząć i przeczekać działania służb. Miasto zapewniło również ciepłe napoje i posiłki funkcjonariuszom pracującym na miejscu.

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców

W Centrum Usług Społecznych uruchomiono pomoc psychologiczną dla mieszkańców. Można z niej skorzystać pod numerem telefonu 533 548 810.



Prezydent Ostrowca zaapelował o spokój i nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji.

Trzymajmy się sprawdzonych faktów, bądźmy ostrożni w rozpowszechnianiu informacji. Zachowajmy spokój i szacunek dla wszystkich poszkodowanych osób i ich rodzin. Razem z mieszkańcami miasta łączę się w bólu z rodzinami wszystkich ofiar - zaapelował.

Fot. Piotr Polak / PAP

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