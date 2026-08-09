Setki psów uratowanych z pseudohodowli. Właściciel „fabryki szczeniąt” aresztowany

RMF24

Właściciel pseudohodowli, w której służby znalazły ponad 300 psów przetrzymywanych w skandalicznych warunkach, został aresztowany. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Trwa walka o życie uratowanych czworonogów.

W czwartek kieleckie służby dokonały wstrząsającego odkrycia. W niepozornym budynku, zaledwie dwie ulice od oficjalnie zarejestrowanej hodowli, funkcjonowała prawdziwa „fabryka szczeniąt”. Wewnątrz starego, nieczynnego i pozbawionego wentylacji kurnika, w ekstremalnych temperaturach sięgających 38 stopni Celsjusza, przetrzymywano ponad 300 psów. Wśród nich dominowały rasy krótkoczaszkowe, takie jak buldogi francuskie, dla których upał i brak powietrza były torturą.

Właściciel pseudohodowli aresztowany

Sąd Rejonowy w Kielcach przychylił się do wniosku prokuratury oraz policji. 35-letni właściciel pseudohodowli został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Jak informuje podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

Śledczy podkreślają, że proceder był wyjątkowo perfidny. Oficjalnie zarejestrowana hodowla obejmowała zaledwie 21 dorosłych psów, jednak dwie ulice dalej, w starym, nieczynnym i niewentylowanym kurniku znajdowało się ponad 300 zwierząt. Służby znalazły tam też truchła szczeniąt.

Walka o życie uratowanych czworonogów

Równolegle z działaniami procesowymi trwa walka o życie i zdrowie uratowanych psów. Jak poinformowała prezydent Kielc Agata Wojda, do tej pory odebrano właścicielowi już około 180 zwierząt. Trafiły one pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach oraz Fundacji Judyta.

Każde zwierzę przechodzi szczegółowe badania weterynaryjne. Najciężej chore psy, w tym suki ze szczeniętami, zostały przewiezione do specjalistycznych klinik. Stan wielu czworonogów jest bardzo ciężki. Wymagają one intensywnej opieki, leczenia, a często także specjalistycznych zabiegów.

Schronisko na granicy możliwości – pilny apel o pomoc!

Tak ogromna liczba zwierząt to dla kieleckiego schroniska wyzwanie bez precedensu. Placówka już teraz zmaga się z brakiem miejsc, klatek, leków i karmy. Miasto zapowiedziało doposażenie schroniska w dodatkowe kojce, ale potrzeby są ogromne i pilne.

Prezydent Kielc apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie. Szczegółowa lista potrzeb znajduje się na profilu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach.

Policja nadal zabezpiecza dokumentację oraz leki znalezione na posesjach należących do właściciela pseudohodowli. Śledczy analizują każdy szczegół, by ustalić pełną skalę procederu i pociągnąć do odpowiedzialności wszystkie osoby zamieszane w ten dramatyczny proceder.