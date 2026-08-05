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Seria pożarów w Świętokrzyskiem. Do akcji skierowano samolot gaśniczy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 sierpnia (16:16)

Świętokrzyscy strażacy walczą z dwoma dużymi pożarami w powiecie jędrzejowskim. Ogień objął łącznie 13 hektarów lasów i nieużytków we wsiach Stawy i Motkowice. Z kolei w Łachowie w pow. włoszczowskim ogień zagrażał budynkom. Dogaszanie pogorzeliska potrwa do wieczora.

Seria pożarów w Świętokrzyskiem. Do akcji skierowano samolot gaśniczy
Samolot gaśniczy typu dromader/zdj. ilustracyjne/ANDRZEJ SZKOCKI/POLSKA PRESS/Polska Press /East News
  • Dwa duże pożary lasów i nieużytków wybuchły w powiecie jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim.
  • W Stawach gaszenie wspiera lotnictwo, wykonując zrzuty wody z samolotu dromader.
  • W Łachowie w powiecie włoszczowskim ogień zagrażał dwóm domkom letniskowym, jednak strażakom udało się opanować sytuację.
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Seria pożarów w Świętokrzyskiem

W powiecie jędrzejowskim w woj. świętokrzyskim wybuchły dwa duże pożary. Pierwszy, we wsi Stawy (gmina Imielno) i obejmuje obecnie około 10 hektarów terenu. W walkę z ogniem zaangażowano lotnictwo.

Tam wykonywane są zrzuty z samolotu typu dromader. W tym momencie zostały wykonane trzy zrzuty. Działania gaśnicze trwają – powiedział st. kpt. Karol Błaszczyk z Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jak zapewnił, strażacy wyeliminowali zagrożenie dla pobliskich mieszkańców. Obecnie służby zabezpieczają obszar objęty ogniem. Sytuacja została opanowana, ale dogaszanie pogorzeliska potrwa do wieczora.

Ogień zagrażał domkom letniskowym

Z kolei w Motkowicach ogień zajął około 3 hektary drzewostanu oraz nieużytków rolnych. Tymczasem w Łachowie w pow. włoszczowskim płomienie objęły poszycie leśne i drzewa na obszarze około hektara – informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.

Ogień zagrażał budynkom. Strażacy walczyli, żeby ochronić dwa domki letniskowe. Sytuacja jest już jednak opanowana.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pożary

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