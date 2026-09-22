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Sarna utknęła w ogrodzeniu. Nietypowa interwencja we Włoszczowie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 22 września (12:01)

Nocna służba włoszczowskich policjantów zamieniła się w nietypową akcję ratunkową. Funkcjonariusze patrolujący miasto zauważyli sarnę, która utknęła w ogrodzeniu na ulicy Jędrzejowskiej. Dzięki szybkiej reakcji zwierzę odzyskało wolność i wróciło do lasu.

Sarna utknęła w ogrodzeniu. Nietypowa interwencja we Włoszczowie
Fot. Policja świętokrzyska /Shutterstock

W nocy z poniedziałku na wtorek, tuż po północy, policjanci z włoszczowskiej komendy podczas rutynowego patrolu natknęli się na niecodzienną sytuację. 

Na ul. Jędrzejowskiej zauważyli sarnę, która zaplątała się w ogrodzenie i nie była w stanie samodzielnie się uwolnić.

Szybka i skuteczna pomoc funkcjonariuszy

Widząc wystraszone i uwięzione zwierzę, policjanci natychmiast przystąpili do działania. 

Policjanci natychmiast podjęli działania, aby pomóc wystraszonemu zwierzęciu. Uwolnili sarnę z ogrodzenia, umożliwiając jej bezpieczny powrót do naturalnego środowiska – relacjonują służby.

Na szczęście interwencja zakończyła się sukcesem. Sarna nie odniosła żadnych obrażeń i po chwili pobiegła w stronę lasu.

 

 


Źródło: RMF24
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