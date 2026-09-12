Sandomierz: Woda z sieci wodociągowej ponownie zdatna do spożycia

RMF24

Woda z wodociągu Sandomierz jest ponownie zdatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze – poinformował sanepid. Badania próbek nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Zakaz używania wody obowiązywał od czwartku po wykryciu enterokoków kałowych.

12 września decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu. Woda w strefie wodociągowej Sandomierz może być ponownie wykorzystywana do picia oraz na potrzeby gospodarcze.

Problemy z jakością wody rozpoczęły się w czwartek, 10 września. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził wówczas brak przydatności do spożycia wody z sieci wodociągu Sandomierz, zasilanego z ujęcia Romanówka, z powodu wykrycia enterokoków kałowych.

Ważny komunikat dla Sandomierza. Woda ponownie nadaje się do spożycia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie powiatu sandomierskiego. Ostrzegano w nim, że woda w Sandomierzu jest niezdatna do picia, kąpieli i przygotowywania posiłków.

W okresie obowiązywania ograniczeń wody nie wolno było używać do picia, przygotowywania posiłków, mycia i płukania owoców oraz warzyw, kąpieli, mycia ciała, mycia zębów ani naczyń. Zgodnie z komunikatem sanepidu mogła być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.

W reakcji na zanieczyszczenie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu przeprowadziło działania naprawcze oraz dezynfekcję sieci. W związku z tym mieszkańcy mogli wyczuwać zwiększony zapach chloru.

Na czas obowiązywania zakazu miasto uruchomiło zastępcze punkty poboru wody. Wodę pitną dostarczano beczkowozami oraz, w uzasadnionych przypadkach, do domów mieszkańców.