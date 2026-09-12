Sandomierz: Woda z sieci wodociągowej ponownie zdatna do spożycia

12 września decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu. Woda w strefie wodociągowej Sandomierz może być ponownie wykorzystywana do picia oraz na potrzeby gospodarcze.
Problemy z jakością wody rozpoczęły się w czwartek, 10 września. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził wówczas brak przydatności do spożycia wody z sieci wodociągu Sandomierz, zasilanego z ujęcia Romanówka, z powodu wykrycia enterokoków kałowych.
Ważny komunikat dla Sandomierza. Woda ponownie nadaje się do spożycia
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie powiatu sandomierskiego. Ostrzegano w nim, że woda w Sandomierzu jest niezdatna do picia, kąpieli i przygotowywania posiłków.
W okresie obowiązywania ograniczeń wody nie wolno było używać do picia, przygotowywania posiłków, mycia i płukania owoców oraz warzyw, kąpieli, mycia ciała, mycia zębów ani naczyń. Zgodnie z komunikatem sanepidu mogła być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.
W reakcji na zanieczyszczenie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu przeprowadziło działania naprawcze oraz dezynfekcję sieci. W związku z tym mieszkańcy mogli wyczuwać zwiększony zapach chloru.
Na czas obowiązywania zakazu miasto uruchomiło zastępcze punkty poboru wody. Wodę pitną dostarczano beczkowozami oraz, w uzasadnionych przypadkach, do domów mieszkańców.