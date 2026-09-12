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Sandomierz: Woda z sieci wodociągowej ponownie zdatna do spożycia

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 września (14:32)

Woda z wodociągu Sandomierz jest ponownie zdatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze – poinformował sanepid. Badania próbek nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Zakaz używania wody obowiązywał od czwartku po wykryciu enterokoków kałowych.

Sandomierz: Woda z sieci wodociągowej ponownie zdatna do spożycia
Woda w Sandomierzu zdatna do spożycia /Shutterstock

12 września decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu. Woda w strefie wodociągowej Sandomierz może być ponownie wykorzystywana do picia oraz na potrzeby gospodarcze.

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Problemy z jakością wody rozpoczęły się w czwartek, 10 września. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził wówczas brak przydatności do spożycia wody z sieci wodociągu Sandomierz, zasilanego z ujęcia Romanówka, z powodu wykrycia enterokoków kałowych.

Ważny komunikat dla Sandomierza. Woda ponownie nadaje się do spożycia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie powiatu sandomierskiego. Ostrzegano w nim, że woda w Sandomierzu jest niezdatna do picia, kąpieli i przygotowywania posiłków.

W okresie obowiązywania ograniczeń wody nie wolno było używać do picia, przygotowywania posiłków, mycia i płukania owoców oraz warzyw, kąpieli, mycia ciała, mycia zębów ani naczyń. Zgodnie z komunikatem sanepidu mogła być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.

W reakcji na zanieczyszczenie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu przeprowadziło działania naprawcze oraz dezynfekcję sieci. W związku z tym mieszkańcy mogli wyczuwać zwiększony zapach chloru.

Na czas obowiązywania zakazu miasto uruchomiło zastępcze punkty poboru wody. Wodę pitną dostarczano beczkowozami oraz, w uzasadnionych przypadkach, do domów mieszkańców. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: woda Sandomierz
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