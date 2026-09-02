Poważny wypadek na S7 w Jędrzejowie. Trasa w kierunku Krakowa była zablokowana

RMF24

Dwa samochody dostawcze zderzyły się w środę rano na drodze ekspresowej S7 w Jędrzejowie (Świętokrzyskie). Trzy osoby zostały ranne. Trasa w kierunku Krakowa przez kilka godzin była zablokowana.

W Jędrzejowie doszło do wypadku na trasie S7, zdj. ilustracyjne

W Jędrzejowie doszło do wypadku na trasie S7, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło na drodze ekspresowej S7 na węźle Jędrzejów Południe (odcinek Miechów – Jędrzejów).

Zderzyły się tam dwa auta dostawcze, trzy osoby zostały ranne - poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Kielcach.

Samochód dostawczy marki Iveco, którym kierował 32-letni mężczyzna, najechał na tył poprzedzającego go pojazdu marki Mercedes, za kierownicą którego siedział 48-latek, a w samochodzie znajdowało się dwóch pasażerów – kobieta i dziecko – powiedziała PAP st. sierż. Sylwia Faryna z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Pasażerowie Mercedesa i kierowca tego pojazdu trafili do szpitala.

Droga w kierunku Krakowa była zablokowana. Utrudnienia zakończyły się ok. godziny 9.

Policja zorganizowała objazd dla pojazdów osobowych drogą serwisową.