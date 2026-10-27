Policja przerwała „ceremonię”. Ponad 7 litrów halucynogennego wywaru

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Ponad 7 litrów naparu zawierającego substancję psychotropową DMT przejęli policjanci podczas interwencji na jednej z posesji w powiecie kieleckim. Na miejscu zastali grupę osób przygotowanych do udziału w rytualnej „ceremonii”. Zatrzymano „małżeństwo”: 65-letniego mężczyznę i 58-letnią kobietę, którzy organizowali spotkanie i udostępniali uczestnikom wywar.

Rytualny seans przerwany przez policję

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału antynarkotykowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jak poinformował mł. asp. Mateusz Mrachacz z zespołu prasowego śląskiej policji, funkcjonariusze ustalili, że w jednej z miejscowości w powiecie kieleckim ma odbyć się rytualny seans, podczas którego uczestnicy będą spożywać napar zawierający substancję psychotropową.

Policjanci wkroczyli na teren posesji, gdzie zastali grupę osób gotowych do wypicia przygotowanego płynu. Na miejscu byli również organizatorzy spotkania – 65-letni mężczyzna i 58-letnia kobieta.

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 7 litrów naparu zawierającego DMT, czyli dimetylotryptaminę. To substancja o silnym działaniu psychoaktywnym, zaliczana w Polsce do substancji psychotropowych z grupy I-P.

Policja przerwała rytualną „ceremonię”, fot. Śląska Policja / Policja

Policja przerwała rytualną „ceremonię”, fot. Śląska Policja / Policja

Policja przerwała rytualną „ceremonię”, fot. Śląska Policja / Policja

Czym jest DMT i jakie wywołuje skutki?

Dimetylotryptamina (DMT) to silna substancja halucynogenna, która może powodować głębokie zmiany świadomości i percepcji. Jej zażycie wiąże się również z ryzykiem wystąpienia niepożądanych reakcji fizycznych, takich jak wymioty, wzrost ciśnienia krwi czy przyspieszenie rytmu serca.

DMT jest wykorzystywana między innymi w naparach związanych z rytuałem ayahuasca. Podczas takich ceremonii uczestnicy spożywają wywar wywołujący intensywne efekty psychoaktywne.

Śląska policja zwróciła uwagę na zagrożenia związane z organizowaniem tego rodzaju spotkań poza warunkami medycznymi.

Praktyka ta jest o tyle niebezpieczna, że odbywa się w warunkach pozamedycznych, co uniemożliwia udzielenie szybkiej pomocy w razie kryzysu zdrowotnego – przekazała policja.

Jak wynika z informacji funkcjonariuszy, na terenie posesji wydzielono przestrzeń, w której uczestnicy mieli pod okiem prowadzącego doświadczać efektów działania substancji psychoaktywnej.

Policja przerwała rytualną „ceremonię”, fot. Śląska Policja / Policja

Policja przerwała rytualną „ceremonię”, fot. Śląska Policja / Policja

Policja przerwała rytualną „ceremonię”, fot. Śląska Policja / Policja

Zarzuty dla organizatorów seansu

Zatrzymane małżeństwo usłyszało zarzuty dotyczące posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Według informacji przekazanych przez policję oboje przyznali się do zarzucanego im czynu.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze obejmujące dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Za zarzucany czyn grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja przerwała rytualną „ceremonię”, fot. Śląska Policja / Policja

Policja przerwała rytualną „ceremonię”, fot. Śląska Policja / Policja

Podobna sprawa przed sądem w Częstochowie

To nie pierwszy przypadek w Polsce, gdy organizowanie ceremonii z wykorzystaniem halucynogennego naparu stało się przedmiotem postępowania karnego.

Ponad rok temu przed sądem w Częstochowie zapadł wyrok w podobnej sprawie. Na trzy lata i cztery miesiące więzienia w zawieszeniu skazano 45-letniego informatyka, który organizował spotkania, podczas których sprzedawał uczestnikom halucynogenny wywar.

Mężczyzna przekonywał, że chciał pomagać osobom zmagającym się z problemami psychicznymi. Z opinii toksykologicznej wynikało jednak, że spożywanie naparu mogło prowadzić nawet do śmierci.

W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna zorganizował co najmniej 24 spotkania określane przez niego jako „ceremonie”. Odbywały się one w latach 2022–2024 w Polsce i Czechach.