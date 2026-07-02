RMF24

Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk zdecydował o natychmiastowym odwołaniu Piotra Matana z funkcji pełnomocnika ds. współpracy z przedstawicielami środowisk lokalnych i sołectwami. Decyzja zapadła w środę, 1 lipca, po tym, jak w internecie pojawiło się nagranie dokumentujące awanturę z udziałem Matana i taksówkarza z Ukrainy.

„Ty wiesz, kim ja jestem?”



Jak poinformował Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, powodem odwołania było „nieakceptowalne zachowanie” pełnomocnika. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że nie ma zgody na powoływanie się na wpływy, czy pogardliwe traktowanie innych grup społecznych.

Nagranie, które w środowy wieczór obiegło media społecznościowe, przedstawia wymianę zdań pomiędzy Piotrem Matanem a ukraińskim kierowcą taksówki. Matan miał m.in. powiedzieć do kierowcy: „Ty wiesz, kim ja jestem? Zaraz licencję stracisz, więc weź się ogarnij”. Następnie poinformował, że jest pełnomocnikiem wojewody i asystentem posła.

Poseł Gierada zawiesza Matana

Do sprawy odniósł się również poseł Artur Gierada, przewodniczący świętokrzyskiej Koalicji Obywatelskiej. W oświadczeniu przekazał, że Matan został zawieszony w obowiązkach asystenta, a dalsze decyzje zostaną podjęte po dokładnym wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

Oświadczenie Piotra Matana

Piotr Matan opublikował własne oświadczenie, w którym przedstawił swoją wersję wydarzeń. Według niego incydent miał miejsce w lutym 2026 roku, a powodem sporu była odmowa wykonania opłaconego kursu przez kierowcę, który nie chciał przewieźć pasażerki z jedzeniem.

Matan przyznał, że powołał się na swoje stanowisko, licząc na realizację kursu i bezpieczny powrót pasażerów do domu. Zaprzeczył jednak, jakoby używał przemocy fizycznej lub obraźliwych słów wobec kierowcy. Podkreślił również, że zarówno on, jak i jego towarzysze byli trzeźwi.

Były już pełnomocnik zapewnił, że nie żywi uprzedzeń wobec obywateli Ukrainy, a całe zdarzenie określił jako prowokację mającą na celu zdobycie popularności w mediach społecznościowych. Matan poinformował także o czasowym wycofaniu się z życia partyjnego i zawieszeniu członkostwa w partii do czasu wyjaśnienia sprawy.

„Czuję się zaszczuty”

W nocy Matan opublikował kolejne oświadczenie w tej sprawie.

„Ja nie wierzę w przypadki. Nagranie ujrzało światło dzienne cztery miesiące po całej sytuacji. Materiał stworzył patostreamer, który specjalizuje się w prowokowaniu Polaków” - napisał Matan.

„Potem zalała mnie fala hejtu oraz gróźb w wiadomościach prywatnych (głównie z fejk kont). Cała polityczna machina błyskawicznie ruszyła. Teraz będą doszukiwać się nawet moich złych zachowań z podstawówki (wspomnicie moje słowa)„ - dodał Matan.

Zachowałem się nieodpowiednio. Poniosłem konsekwencje. Ale w tym momencie czuję się zaszczuty - dodał.

W kolejnym oświadczeniu, wydanym już nad ranem, Matan napisał, że „patostreamer usunął swój film o mnie i wydał oświadczenie, w którym mnie przeprasza. Stwierdził również, że nie opublikowałby materiału, gdyby wiedział, co się wydarzy”.

Postępowanie dyscyplinarne w KO

Koalicja Obywatelska zapowiedziała wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Zgodnie ze statutem partii, zawieszenie członkostwa oznacza wygaśnięcie wszystkich funkcji pełnionych przez Matana w strukturach KO.

Kim jest Piotr Matan?

Piotr Matan był pełnomocnikiem wojewody świętokrzyskiego ds. współpracy z przedstawicielami środowisk lokalnych i sołectwami. W wyborach samorządowych w 2024 roku z powodzeniem kandydował do Rady Powiatu w Jędrzejowie z listy Koalicji Obywatelskiej.