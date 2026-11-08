Ostrowiec Świętokrzyski: W domu Michała O. zabezpieczono nośniki i monitoring. Były pierwsze przesłuchania

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Służby zabezpieczyły nośniki elektroniczne oraz monitoring z domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak informuje prokuratura, w sprawie przesłuchano pierwszych świadków. Badania balistyczne i sekcje zwłok mają pomóc ustalić czas zgonu ofiar: rodziców i siostry sprawcy ataku w Krakowie.

Śledczy odnaleźli w domu Michała O. aż siedem jednostek broni palnej. Łącznie z bronią zabezpieczoną wcześniej w Krakowie daje to 11 sztuk, co – jak podaje prokuratura – odpowiada liczbie pozwoleń wydanych zarówno napastnikowi, jak i jego ojcu.

Oprócz broni zabezpieczono także różnego rodzaju zapiski i elektroniczne nośniki, które zostaną poddane szczegółowym analizom.

Co z rannymi po strzelaninie w Krakowie? Wojewoda małopolski ujawnia Szósta ofiara śmiertelna sobotniej strzelaniny w Krakowie to 51-letnia obywatelka Austrii - poinformował wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Bilans tragedii pozostaje niezmienny: zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych, w tym sprawca. Stan 14…

Kluczowe ekspertyzy i sekcje zwłok

Ciała ofiar – 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz młodszej siostry Michała O. – przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Wstępne ustalenia potwierdzają, że do zgonów doszło w sobotę.

Ostateczną godzinę śmierci ofiar pomogą ustalić sekcje zwłok oraz zeznania świadków i zapisy monitoringów. Na ciałach zamordowanych ujawniono obrażenia postrzałowe.

Dementi prokuratury i śledztwo pod jednym nadzorem

W obliczu medialnych spekulacji rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, Daniel Prokopowicz, zdementował informacje o wcześniejszych przestępstwach sprawcy. Doniesienia o rzekomym zabójstwie dokonanym w Waśniowie przez Michała O. okazały się nieprawdziwe.

Całość spraw związanych zarówno z krakowskim atakiem, jak i dramatem w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi małopolski wydział Prokuratury Krajowej w jednym postępowaniu.

Wychodzili z restauracji, gdy padły strzały. Krakowscy chirurdzy ratowali rannych policjantów i zamachowca Dwaj krakowscy chirurdzy – dr Mateusz Wierdak i prof. Michał Pędziwiatr – byli świadkami sobotniej wymiany ognia między policjantami a zamachowcem na skrzyżowaniu Stradomskiej i Dietla. To właśnie ci lekarze udzielali pomocy rannym funkcjonariuszom…

Strzelanina w Krakowie. Co wiadomo do tej pory?