Ostrowiec Świętokrzyski: W domu Michała O. zabezpieczono nośniki i monitoring. Były pierwsze przesłuchania

Śledczy odnaleźli w domu Michała O. aż siedem jednostek broni palnej. Łącznie z bronią zabezpieczoną wcześniej w Krakowie daje to 11 sztuk, co – jak podaje prokuratura – odpowiada liczbie pozwoleń wydanych zarówno napastnikowi, jak i jego ojcu.
Oprócz broni zabezpieczono także różnego rodzaju zapiski i elektroniczne nośniki, które zostaną poddane szczegółowym analizom.
Kluczowe ekspertyzy i sekcje zwłok
Ciała ofiar – 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz młodszej siostry Michała O. – przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Wstępne ustalenia potwierdzają, że do zgonów doszło w sobotę.
Ostateczną godzinę śmierci ofiar pomogą ustalić sekcje zwłok oraz zeznania świadków i zapisy monitoringów. Na ciałach zamordowanych ujawniono obrażenia postrzałowe.
Dementi prokuratury i śledztwo pod jednym nadzorem
W obliczu medialnych spekulacji rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, Daniel Prokopowicz, zdementował informacje o wcześniejszych przestępstwach sprawcy. Doniesienia o rzekomym zabójstwie dokonanym w Waśniowie przez Michała O. okazały się nieprawdziwe.
Całość spraw związanych zarówno z krakowskim atakiem, jak i dramatem w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi małopolski wydział Prokuratury Krajowej w jednym postępowaniu.
Strzelanina w Krakowie. Co wiadomo do tej pory?
- Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, ok. godz. 15.
- 24-letni Polak, Michał O. (ur. w 2002 roku), mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, wjechał na Rynek Główny od strony ul. Sławkowskiej i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów z broni maszynowej.
- Został postrzelony przez policjantów, ale mimo to nadal oddawał strzały; trafił do szpitala.
- Miał na sobie strój taktyczny i kamizelkę kuloodporną.
- Strzelał z broni bojowej - karabinka AR-15, a w bagażniku miał inne sztuki broni oraz mnóstwo amunicji.
- Miał pozwolenie na broń do użytku sportowego.
- Ofiar jest 6: 4 kobiety i 2 mężczyzn; a 16 osób jest rannych, w tym policjanci; jeden z mundurowych jest w stanie ciężkim.
- 24-latek nie był wcześniej notowany, nie był karany, nie jest żołnierzem, nie należał do Wojska Polskiego, nigdy nie miał nic wspólnego z wojskiem.
- Do Krakowa przyjechał premier Donald Tusk, szef MSWiA Marcin Kierwiński, szef MS Waldemar Żurek oraz przedstawiciel prezydenta Karola Nawrockiego.
- W sobotę wieczorem służby przeszukały mieszkanie strzelca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono tam trzy ciała - dwóch kobiet i mężczyzny.