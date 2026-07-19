Ojciec miał znęcać się nad 9-miesięcznym synem. Jest areszt, obrażenia odkrył lekarz

RMF24

23-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Prokuratura zarzuca mu znęcanie się nad własnym, zaledwie 9-miesięcznym synem oraz spowodowanie u niego lekkich obrażeń ciała. Sprawa wyszła na jaw po interwencji lekarzy szpitala w Sandomierzu.

Wszystko zaczęło się w czwartek, kiedy do szpitala w Sandomierzu zgłosiła się 19-letnia matka z niemowlęciem. Chłopiec miał wysoką gorączkę, jednak podczas rutynowego badania lekarz zauważył niepokojące obrażenia na ciele dziecka. Jak poinformował podkomisarz Maciej Ślusarczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, obrażenia wskazywały, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania.

Szpital natychmiast powiadomił policję, a sprawą zajęli się funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora.

Szybka reakcja służb

Policjanci błyskawicznie rozpoczęli dochodzenie. Na podstawie zgromadzonych dowodów zatrzymano 23-letniego ojca chłopca. Mężczyzna jeszcze w piątek usłyszał zarzuty znęcania się nad swoim synem oraz spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała.

Na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące – poinformował Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Surowe konsekwencje

Za znęcanie się nad dzieckiem i spowodowanie obrażeń ciała 23-latkowi grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jednak ze względu na wiek ofiary, kara może zostać zaostrzona i wynieść nawet do 8 lat pozbawienia wolności.