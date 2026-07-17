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Nowa atrakcja turystyczna Świętokrzyskiego. Przeniesie Cię w świat rycerzy i zagadek

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 lipca (07:50)

Województwo świętokrzyskie zyskało nową, wyjątkową atrakcję, która ma szansę stać się hitem nadchodzącego sezonu. W Opatowie otwarto multimedialne muzeum poświęcone templariuszom – to 12 sal pełnych replik dawnej broni, interaktywnych stołów i fascynujących opowieści o początkach europejskiej bankowości.

Nowa atrakcja turystyczna Świętokrzyskiego. Przeniesie Cię w świat rycerzy i zagadek
Nowo otwarte Centrum Historii Templariuszy w Opatowie (foto: Piotr Polak) /PAP
  • W Opatowie otwarto Centrum Historii Templariuszy – multimedialne muzeum w 12 salach, prezentujące historię zakonu templariuszy.
  • Muzeum jest wyposażone w nowoczesne technologie, takie jak hologramy, ekrany dotykowe i projection mapping.
  • Nawiązuje do lokalnej legendy o sprowadzeniu templariuszy do Opatowa przez księcia Henryka Sandomierskiego w XII wieku.
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Centrum Historii Templariuszy mieści się w Opatowie w zmodernizowanym budynku dawnego więzienia przy ulicy Juliusza Słowackiego 1. Obiekt ten przez lata służył jako mieszkania komunalne. Zwiedzający mogą przejść przez dwanaście tematycznych sal, które prowadzą przez burzliwe dzieje templariuszy – od ich założenia, przez czasy świetności, aż po rozwiązanie zakonu.

Na wystawie znalazły się zarówno historyczne zabytki, jak i wierne repliki dawnych przedmiotów. Szczególną uwagę przykuwają nowoczesne technologie – hologramy, ekrany dotykowe, interaktywne stoły, a także projection mapping, pozwalający na wizualizację wydarzeń sprzed wieków. Multimedialne prezentacje uzupełnia specjalna aplikacja mobilna, która dodatkowo rozszerza możliwości poznawcze gości.

Templariusze i Opatów – historia i legenda

Otwarcie Centrum nie jest przypadkowe. Opatów od lat kojarzony jest z legendą o obecności zakonu templariuszy w regionie. Według przekazu spisanego przez Jana Długosza, „książę Henryk Sandomierski miał sprowadzić zakon do Opatowa w XII wieku i przekazać mu miasto wraz z okolicznymi wsiami”. Choć historycy do dziś dyskutują o autentyczności tych wydarzeń, organizatorzy podkreślają, że lokalne tradycje i podania są ważnym elementem dziedzictwa miasta.

Zwiedzający mogą podziwiać m.in. repliki średniowiecznych mieczy, toporów i kusz, a także imponującą figurę templariusza w pełnym uzbrojeniu na koniu. Jedna z części wystawy została poświęcona roli zakonu w rozwoju średniowiecznej bankowości – to fascynująca lekcja o początkach europejskich systemów finansowych.

Inwestycja w przyszłość turystyki

Centrum Historii Templariuszy jest otwarte sześć dni w tygodniu – od środy do poniedziałku w godzinach 9:00–17:00. We wtorki placówka pozostaje nieczynna. Bilet normalny kosztuje 30 zł, ulgowy 25 zł. Opiekunowie grup oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą wejść za symboliczną złotówkę. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zakupu biletów przez internet.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: templariusze

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