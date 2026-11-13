Morawica: Koniec z ciągłym hałasem i ciężarówkami tuż za oknem. „Marzenia mieszkańców się spełniły”

Na tę inwestycję czekano bardzo wiele lat. Mamy piękny, nowoczesny obiekt inżynieryjny – mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
W skład inwestycji wchodzi m.in. najdłuższa estakada w województwie świętokrzyskim. Wszystko wybudowane według nowoczesnych technologii, dzięki pracy polskich budowlańców, inżynierów i projektantów – wyliczał polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Obwodnica ma poprawić płynność ruchu na drodze krajowej nr 73, łączącej Kielce z Buskiem-Zdrojem i Tarnowem. Według GDDKiA czas przejazdu do Kielc skróci się o kilkanaście minut.
Burmistrz Morawicy Marian Buras w rozmowie z PAP podkreślał, że otwarcie obwodnicy znacząco poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców.
Jak mówił, funkcjonowali oni w ciągłym hałasie i kurzu, a kilkudziesięciotonowe samochody przejeżdżały 10-15 metrów od zabudowań i drgania przenosiły się na budynki. Marzenia mieszkańców wreszcie się spełniły – dodał samorządowiec.
Budowa obwodnicy otrzymała 85 mln zł unijnego dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.