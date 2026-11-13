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Morawica: Koniec z ciągłym hałasem i ciężarówkami tuż za oknem. „Marzenia mieszkańców się spełniły”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 listopada (12:25)

Blisko 280 mln złotych kosztowała otwarta w piątek obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73. 4,4-kilometrowy odcinek drogi ma poprawić płynność ruchu między Kielcami a Tarnowem i ułatwić życie okolicznych mieszkańców, którzy mieli już dość ciągłego hałasu oraz ciężkich pojazdów przejeżdżających kilkanaście metrów od zabudowań.

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Morawica: Koniec z ciągłym hałasem i ciężarówkami tuż za oknem. „Marzenia mieszkańców się spełniły”
Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej (fot. Piotr Polak) /PAP

Na tę inwestycję czekano bardzo wiele lat. Mamy piękny, nowoczesny obiekt inżynieryjny – mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. 

W skład inwestycji wchodzi m.in. najdłuższa estakada w województwie świętokrzyskim. Wszystko wybudowane według nowoczesnych technologii, dzięki pracy polskich budowlańców, inżynierów i projektantów – wyliczał polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. 


Obwodnica ma poprawić płynność ruchu na drodze krajowej nr 73, łączącej Kielce z Buskiem-Zdrojem i Tarnowem. Według GDDKiA czas przejazdu do Kielc skróci się o kilkanaście minut.

Burmistrz Morawicy Marian Buras w rozmowie z PAP podkreślał, że otwarcie obwodnicy znacząco poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców. 

Jak mówił, funkcjonowali oni w ciągłym hałasie i kurzu, a kilkudziesięciotonowe samochody przejeżdżały 10-15 metrów od zabudowań i drgania przenosiły się na budynki. Marzenia mieszkańców wreszcie się spełniły – dodał samorządowiec. 

Budowa obwodnicy otrzymała 85 mln zł unijnego dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 


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