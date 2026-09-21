Media: Kinga Duda miała wypadek. Jaguar uderzył w bariery na S7

Do wypadku doszło w niedzielę przed godziną 21:30 na świętokrzyskim odcinku S7 w okolicach miejscowości Szewce. Informację potwierdził nam podkomisarz Maciej Ślusarczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
31-letnia kobieta kierująca samochodem marki Jaguar straciła panowanie nad pojazdem na mokrej nawierzchni i zjechała z pasa ruchu, uderzając w bariery.
Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona. W chwili zdarzenia była trzeźwa – poinformowała z kolei Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
Według informacji przekazanych przez portal Echo Dnia samochodem miała kierować Kinga Duda, córka byłego prezydenta Polski.
Trudne warunki na drodze
Wiadomo, że wczoraj wieczorem w regionie panowały trudne warunki atmosferyczne. Po opadach deszczu jezdnia była mokra, co mogło przyczynić się do utraty panowania nad pojazdem.