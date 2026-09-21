Media: Kinga Duda miała wypadek. Jaguar uderzył w bariery na S7

RMF24

W niedzielny wieczór na drodze ekspresowej S7 w okolicach miejscowości Szewce (woj. świętokrzyskie) doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Jaguar, którym kierowała 31-letnia kobieta, uderzył w bariery energochłonne. Jak informuje portal Echo Dnia, za kierownicą miała siedzieć Kinga Duda, córka byłego prezydenta Polski.

Do wypadku doszło w niedzielę przed godziną 21:30 na świętokrzyskim odcinku S7 w okolicach miejscowości Szewce. Informację potwierdził nam podkomisarz Maciej Ślusarczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

31-letnia kobieta kierująca samochodem marki Jaguar straciła panowanie nad pojazdem na mokrej nawierzchni i zjechała z pasa ruchu, uderzając w bariery.

Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona. W chwili zdarzenia była trzeźwa – poinformowała z kolei Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.

Według informacji przekazanych przez portal Echo Dnia samochodem miała kierować Kinga Duda, córka byłego prezydenta Polski.

Trudne warunki na drodze

Wiadomo, że wczoraj wieczorem w regionie panowały trudne warunki atmosferyczne. Po opadach deszczu jezdnia była mokra, co mogło przyczynić się do utraty panowania nad pojazdem.