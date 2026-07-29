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Konar spadł na ciągnik rolniczy. Nie żyje młody kierowca

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (19:16)

Tragedia w Świętokrzyskiem. Na jadący ciągnik rolniczy spadł konar drzewa, zabijając 28-letniego kierowcę.

Konar spadł na ciągnik rolniczy. Nie żyje młody kierowca
Zdjęcie ilustracyjne; fot. Bucsa Nicolae /Shutterstock

Do zdarzenia doszło w środę po południu w miejscowości Nowy Folwark (pow. buski, woj. świętokrzyskie).

Na jadący ciągnik rolniczy spadł konar drzewa. 28-letni kierowca zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

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Źródło: RMF24
Tagi: las ciągnik rolniczy konar

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