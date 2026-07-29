Konar spadł na ciągnik rolniczy. Nie żyje młody kierowca

RMF24

Tragedia w Świętokrzyskiem. Na jadący ciągnik rolniczy spadł konar drzewa, zabijając 28-letniego kierowcę.

Do zdarzenia doszło w środę po południu w miejscowości Nowy Folwark (pow. buski, woj. świętokrzyskie).

Na jadący ciągnik rolniczy spadł konar drzewa. 28-letni kierowca zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.