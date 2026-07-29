Konar spadł na ciągnik rolniczy. Nie żyje młody kierowca
Opracowanie:
Cezary Faber
Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (19:16)
0:00
0:39
Posłuchaj artykułu
Dźwięk wygenerowany automatycznie
Tragedia w Świętokrzyskiem. Na jadący ciągnik rolniczy spadł konar drzewa, zabijając 28-letniego kierowcę.
Do zdarzenia doszło w środę po południu w miejscowości Nowy Folwark (pow. buski, woj. świętokrzyskie).
Na jadący ciągnik rolniczy spadł konar drzewa. 28-letni kierowca zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.
Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.