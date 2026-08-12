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Kielce inwestują w Dolinę Silnicy. Przyroda i rekreacja mają iść tu w parze

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 sierpnia (07:47)

Kielce zrobiły kolejny krok w kierunku kompleksowej rewitalizacji Doliny Silnicy. 11 sierpnia 2026 roku miasto podpisało umowę z firmą PHU SPUREK Sp. z o.o. na realizację projektu „Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu”. Wartość kontraktu wynosi 27,78 mln zł brutto.

Kielce inwestują w Dolinę Silnicy. Przyroda i rekreacja mają iść tu w parze
Kielce podpisały umowę na rewitalizację Doliny Silnicy za 27,78 mln zł (Zdjęcie ilustracyjne) /Shutterstock

Umowa mogła zostać zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Oznacza to koniec procedury przetargowej i możliwość rozpoczęcia prac.

Retencja, przyroda i nowe miejsca wypoczynku

Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmie dwa zadania.

Pierwsze dotyczy odcinka Doliny Silnicy między ul. Jesionową a al. IX Wieków Kielc. Zaplanowano tam budowę suchych zbiorników na wodę opadową, poprawę ochrony przeciwpowodziowej oraz zwiększenie możliwości retencyjnych terenu.

Projekt zakłada również odtworzenie funkcji ekologicznych tarasu zalewowego, zachowanie i rozwój łąk oraz wprowadzenie roślin pomagających oczyszczać wodę. Pojawią się nowe nasadzenia, drewniane podesty i tarasy, miejsca wypoczynku, mała architektura oraz ścieżki edukacji przyrodniczej.

Przebudowane zostaną także ścieżki piesze i kładki. Zastosowane mają być nawierzchnie przepuszczalne, ułatwiające zatrzymywanie wody opadowej.

Pierwsze zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Nowe trasy rowerowe

Drugie zadanie obejmuje przebudowę i rozwój dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych wzdłuż Doliny Silnicy. W pierwszej kolejności wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową.

Ma ona być podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Po uzyskaniu środków prace będzie mógł kontynuować ten sam wykonawca.

Mieszkańcy zdecydują o szczegółach

Rewitalizacja ma zwiększyć odporność Kielc na skutki zmian klimatu, poprawić retencję i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także wzmocnić walory przyrodnicze Doliny Silnicy.

Jednocześnie mieszkańcy mają zyskać nowe miejsca rekreacji i edukacji oraz wygodniejszą sieć tras pieszych i rowerowych. O ostatecznym kształcie części przestrzeni mają współdecydować mieszkańcy podczas planowanych konsultacji społecznych.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na październik 2028 roku.


Źródło: RMF24
Tagi: Kielce
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