Kielce inwestują w Dolinę Silnicy. Przyroda i rekreacja mają iść tu w parze

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Kielce zrobiły kolejny krok w kierunku kompleksowej rewitalizacji Doliny Silnicy. 11 sierpnia 2026 roku miasto podpisało umowę z firmą PHU SPUREK Sp. z o.o. na realizację projektu „Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu”. Wartość kontraktu wynosi 27,78 mln zł brutto.

Kielce podpisały umowę na rewitalizację Doliny Silnicy za 27,78 mln zł (Zdjęcie ilustracyjne)

Kielce podpisały umowę na rewitalizację Doliny Silnicy za 27,78 mln zł (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Umowa mogła zostać zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Oznacza to koniec procedury przetargowej i możliwość rozpoczęcia prac.

Retencja, przyroda i nowe miejsca wypoczynku

Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmie dwa zadania.

Pierwsze dotyczy odcinka Doliny Silnicy między ul. Jesionową a al. IX Wieków Kielc. Zaplanowano tam budowę suchych zbiorników na wodę opadową, poprawę ochrony przeciwpowodziowej oraz zwiększenie możliwości retencyjnych terenu.

Projekt zakłada również odtworzenie funkcji ekologicznych tarasu zalewowego, zachowanie i rozwój łąk oraz wprowadzenie roślin pomagających oczyszczać wodę. Pojawią się nowe nasadzenia, drewniane podesty i tarasy, miejsca wypoczynku, mała architektura oraz ścieżki edukacji przyrodniczej.

Przebudowane zostaną także ścieżki piesze i kładki. Zastosowane mają być nawierzchnie przepuszczalne, ułatwiające zatrzymywanie wody opadowej.

Pierwsze zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Nowe trasy rowerowe

Drugie zadanie obejmuje przebudowę i rozwój dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych wzdłuż Doliny Silnicy. W pierwszej kolejności wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową.

Ma ona być podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Po uzyskaniu środków prace będzie mógł kontynuować ten sam wykonawca.

Mieszkańcy zdecydują o szczegółach

Rewitalizacja ma zwiększyć odporność Kielc na skutki zmian klimatu, poprawić retencję i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także wzmocnić walory przyrodnicze Doliny Silnicy.

Jednocześnie mieszkańcy mają zyskać nowe miejsca rekreacji i edukacji oraz wygodniejszą sieć tras pieszych i rowerowych. O ostatecznym kształcie części przestrzeni mają współdecydować mieszkańcy podczas planowanych konsultacji społecznych.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na październik 2028 roku.