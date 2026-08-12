Kielce inwestują w Dolinę Silnicy. Przyroda i rekreacja mają iść tu w parze

Umowa mogła zostać zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Oznacza to koniec procedury przetargowej i możliwość rozpoczęcia prac.
Retencja, przyroda i nowe miejsca wypoczynku
Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmie dwa zadania.
Pierwsze dotyczy odcinka Doliny Silnicy między ul. Jesionową a al. IX Wieków Kielc. Zaplanowano tam budowę suchych zbiorników na wodę opadową, poprawę ochrony przeciwpowodziowej oraz zwiększenie możliwości retencyjnych terenu.
Projekt zakłada również odtworzenie funkcji ekologicznych tarasu zalewowego, zachowanie i rozwój łąk oraz wprowadzenie roślin pomagających oczyszczać wodę. Pojawią się nowe nasadzenia, drewniane podesty i tarasy, miejsca wypoczynku, mała architektura oraz ścieżki edukacji przyrodniczej.
Przebudowane zostaną także ścieżki piesze i kładki. Zastosowane mają być nawierzchnie przepuszczalne, ułatwiające zatrzymywanie wody opadowej.
Pierwsze zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
Nowe trasy rowerowe
Drugie zadanie obejmuje przebudowę i rozwój dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych wzdłuż Doliny Silnicy. W pierwszej kolejności wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową.
Ma ona być podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Po uzyskaniu środków prace będzie mógł kontynuować ten sam wykonawca.
Mieszkańcy zdecydują o szczegółach
Rewitalizacja ma zwiększyć odporność Kielc na skutki zmian klimatu, poprawić retencję i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także wzmocnić walory przyrodnicze Doliny Silnicy.
Jednocześnie mieszkańcy mają zyskać nowe miejsca rekreacji i edukacji oraz wygodniejszą sieć tras pieszych i rowerowych. O ostatecznym kształcie części przestrzeni mają współdecydować mieszkańcy podczas planowanych konsultacji społecznych.
Zakończenie inwestycji zaplanowano na październik 2028 roku.