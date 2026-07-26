Kiedyś to miasto konkurowało z Krakowem. Teraz mieszka tu zaledwie 500 osób

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Położona malowniczo nad meandrującą Nidą Wiślica to jedno z najstarszych miast w Polsce. Jej początki sięgają X wieku, a przez wieki była jednym z najważniejszych ośrodków administracyjnych Małopolski. W czasach Piastów i pierwszych Jagiellonów Wiślica rywalizowała znaczeniem z Krakowem i Sandomierzem, a przez pewien okres w XII wieku pełniła nawet funkcję stolicy odrębnego księstwa. Dziś jednak mieszka tu zaledwie około 500 osób.

Ślady dawnej świetności widać tu na każdym kroku. Miasto było siedzibą kasztelanii, a jego rola administracyjna i religijna była nie do przecenienia. Niestety, burzliwe dzieje nie oszczędziły Wiślicy – potop szwedzki i represje po powstaniu styczniowym doprowadziły do utraty praw miejskich, które odzyskała dopiero w 2018 roku.

Skarby ukryte pod ziemią

O niezwykłej przeszłości Wiślicy przypomniały szeroko zakrojone badania archeologiczne, prowadzone od lat 50. XX wieku. Szczególnie spektakularne odkrycia miały miejsce podczas obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego. Wówczas pod powierzchnią miasta natrafiono na prawdziwe skarby: słynną Płytę Orantów, relikty wczesnośredniowiecznej rezydencji książęcej, dwa grody, pozostałości aż sześciu romańskich kościołów, pięć średniowiecznych cmentarzysk, dawne miejskie fortyfikacje oraz dwa skarby.

Te znaleziska uczyniły z Wiślicy prawdziwą perłę dla historyków i archeologów, a także ważny punkt na turystycznej mapie Polski. Dziś podziemna trasa turystyczna pozwala zwiedzającym odkryć fragmenty dawnych budowli i poczuć atmosferę średniowiecznego miasta.

Bazylika – gotycki skarb i symbol Wiślicy

Najważniejszym zabytkiem Wiślicy jest Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ufundowana w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. To jeden z najcenniejszych zespołów gotyckich w Polsce, który zachwyca zarówno architekturą, jak i bogactwem wnętrza.

Wnętrze bazyliki (fot. Marek BAZAK) / East News

Świątynia słynie z rusko-bizantyjskich fresków z przełomu XIV i XV wieku, wykonanych dzięki fundacji Władysława Jagiełły. Malowidła te, pokrywające ściany prezbiterium, należą do najcenniejszych zabytków malarstwa średniowiecznego w Polsce. Wśród nich wyróżnia się rozbudowany cykl maryjny, przedstawiający sceny z życia Matki Bożej – od zwiastowania po wniebowzięcie. Szczególną uwagę zwraca także unikatowa scena sądu nad Jezusem, ukazująca Chrystusa przed Piłatem.

W bazylice znajduje się również słynna romańska Płyta Orantów z XII wieku oraz kamienna figura Matki Bożej Łokietkowej, będąca celem licznych pielgrzymek.

Walka z wilgocią – renowacja na miarę XXI wieku

Obecnie bazylika w Wiślicy przechodzi kolejny etap gruntownych prac konserwatorskich. Renowacja obejmuje średniowieczną kamieniarkę prezbiterium, sklepienia, filary oraz detale architektoniczne wykonane z charakterystycznego dla regionu wapienia pińczowskiego. Prace są wyjątkowo trudne ze względu na silne zawilgocenie i zasolenie murów, które sięga nawet kilku metrów wysokości.

Wapień pińczowski, z którego zbudowano świątynię, zachowuje się jak gąbka – łatwo chłonie wilgoć z gruntu, a po jej odparowaniu na powierzchni pozostają minerały niszczące tynki i zabytkowe polichromie. Konserwatorzy muszą usuwać stare, spękane fugi i cementowe zaprawy, oczyszczać kamień oraz uzupełniać ubytki przy użyciu specjalistycznych materiałów mineralnych.

W ramach walki z wilgocią zmodernizowano także pobliskie muzeum archeologiczne oraz wykonano podziemną trasę turystyczną, zabezpieczając fundamenty bazyliki. Dzięki tym działaniom istnieje nadzieja na ograniczenie problemów z podciąganiem wody przez mury świątyni.

Unikatowe freski pod specjalną ochroną

W kolejnym etapie renowacji poddane konserwacji zostaną unikatowe polichromie rusko-bizantyjskie, które są jednym z najcenniejszych zabytków tego typu w Polsce. Program ikonograficzny fresków jest niezwykle rozbudowany – najniższa część przedstawia sceny ewangeliczne, środkowa poświęcona jest życiu Maryi, a najwyższa ukazuje Ojców Kościoła.

Jak podkreślają opiekunowie świątyni, szczególnie cenny jest w całości zachowany cykl maryjny, który stanowi unikat w skali kraju. Wśród odnawianych przedstawień znajduje się m.in. rzadko spotykana scena sądu nad Jezusem, ukazująca moment, w którym Chrystus staje przed Piłatem i tłumem.