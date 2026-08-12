Gladiatorzy, dymarki i prehistoryczne warsztaty. Historia zaprasza do Krzemionek

RMF24

Pokazy walk gladiatorów, rzymscy legioniści, wytop żelaza i koncerty. VI Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej spróbuje pokazać, jak wyglądało życie tysiące lat temu. Wydarzenie odbędzie się 15 i 16 sierpnia w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego.

Festiwal zostanie zorganizowany na terenie rekonstrukcji pradziejowej osady, w jej sąsiedztwie oraz na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Program ma przybliżyć dzieje społeczności żyjących na tych ziemiach – od schyłkowego paleolitu po okres starożytności.

Wśród festiwalowych prezentacji znajdą się warsztaty i pokazy dotyczące między innymi obróbki krzemienia, garncarstwa, tkactwa, wytwarzania ozdób oraz uzyskiwania żelaza. Uczestnicy będą mogli poznać realia życia łowców i zbieraczy, neolitycznych górników eksploatujących krzemień pasiasty, Celtów, Gotów, Daków oraz mieszkańców Imperium Rzymskiego.

Organizatorzy zapowiadają także cyfrowe rekonstrukcje zabytków archeologicznych, modele i prezentacje wirtualnej rzeczywistości.

W wydarzeniu wezmą udział grupy rekonstrukcyjne z Polski, Czech, Ukrainy i Rumunii. Po raz pierwszy w Krzemionkach pojawią się przedstawiciele rumuńskiego stowarzyszenia Omnis Barbaria, odtwarzający elementy codzienności antycznych plemion dackich.

Jedno ze stanowisk rekonstrukcji z epoki kamienia

Walki gladiatorów i widowiska historyczne

W trakcie imprezy zaplanowano między innymi pokazy walk gladiatorskich, prezentację rzymskich formacji wojskowych, czy „żywy obóz” legionistów.

Jednym z głównych punktów programu będzie wydobycie żelaza z pieców dymarskich i obkuwanie rozżarzonego metalu.

Uczestnicy zobaczą rzymsko-barbarzyńskie igrzyska sportowe, widowisko z symulacją starć zbrojnych czy pokaz rzymskiej medycyny pola walki.