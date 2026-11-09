Flaga Gadsdena w pokoju Michała Oksińskiego. Prokuratura komentuje

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W pokoju Michała Oksińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim nie znaleziono „oczywistej symboliki”, powszechnie kojarzonej z jakimś nurtem – przekazał na konferencji prasowej poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Jak dodał, jest za wcześnie, aby mówić o motywach, inspiracji czy jakiejś ideologii zamachowca z Krakowa.

9 ofiar Michała Oksińskiego

W sobotę po południu Subaru, za kierownicą którego siedział 24-letni Michał Oksiński, wjechało na płytę Rynku Głównego w Krakowie. Kierowca otworzył ogień do przechodniów. Zastrzelił 6 osób, 15 ranił. Sam też został ranny w wyniku wymiany ognia z policjantami. Dziś nad ranem zmarł w jednym z krakowskich szpitali.

Już po zbrodni w mieszkaniu rodziny Oksińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób – jego 21-letniej siostry, 52-letniej matki i 53-letniego ojca. Wszyscy mieli rany postrzałowe.

Dwa karabiny AR-15, dwa pistolety. Prokuratura o broni Michała Oksińskiego „W samochodzie i przy Michale Oksińskim ujawniono łącznie cztery sztuki broni. W tym dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety” - powiedział na konferencji prasowej prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. Dodał, że w samochodzie mężczyzny…

Co znaleziono w pokoju Michała Oksińskiego?

Jak przekazał na dzisiejszej konferencji prasowej prokurator Przemysław Nowak, śledczy pracowali w mieszkaniu od sobotniego wieczoru do późnego popołudnia w niedzielę.

Podczas konferencji prasowej w PK prok. Nowak podkreślił, że nie ma danych, które pozwoliłyby na „kategoryczne określenie, ustalenie, ocenę motywacji” Michała Oksińskiego.

Jest za wcześnie, aby kategorycznie mówić o motywach, inspiracji, jakiejś ideologii – podkreślił rzecznik PK.

Dariusz Nowak o zamachowcy: Nie da się rzeczy nielogicznych wytłumaczyć w logiczny sposób Czas: 12:33

„Ta flaga jest używana do różnych celów”

Jak mówił Nowak, w pokoju 24-latka na jednej ze ścian wisiała flaga Gadsdena. Wyjaśnił, że to historyczna flaga amerykańska z XVIII w., przedstawiająca grzechotnika na żółtym tle. Jak mówił, flaga ta ma różne znaczenia, jak np. buntu przeciwko władzy, i nie zawsze ma negatywne konotacje.

Ta flaga (…) nie łączy się z jakimś ekstremizmem w sposób powszechny, jest używana do różnych celów – podkreślił. Zauważył, że wizerunek takiego węża znajduje się m.in. na jednej z płyt zespołów Metallica.

Nie było np. oczywistej symboliki, którą powszechnie kojarzymy z jakimś nurtem, czy skrajnie prawicowym, czy skrajnie lewicowym – zaznaczył rzecznik PK.

„Żegnamy Magdę, młodą artystkę”. Żałoba na krakowskiej ASP po śmierci siostry zamachowca „Żegnamy Magdę, młodą artystkę, członkinię naszej akademickiej wspólnoty, której życie zostało tak tragicznie przerwane” – napisał na stronie krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych rektor prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk. 21-letnia Magdalena to siostra…

Kierwiński tłumaczy się ze swoich słów

O tym, że Michał Oksiński mógł mieć ultraprawicowe poglądy mówił kilka godzin po zamachu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie tej tezy.

W niedzielę szef MSWiA tłumaczył się ze swoich słów. Powiedziałem też, że to będzie wymagało weryfikacji. Wiem, że to wzbudza głównie strasznie duże emocje, głównie po tej prawicowej stronie sceny politycznej. Nie jest moją intencją tutaj wzbudzać emocji, to wszystko musi być dokładnie sprawdzone - zaznaczył Kierwiński w niedzielę w TVN24.

Lekarze o trzech pacjentach rannych w Krakowie. „Ich stan jest stabilny” „Chciałbym potwierdzić, że mamy trzech pacjentów. Ich stan jest - dwóch jest po urazach klatki piersiowych, po złożonych urazach klatki piersiowej – jest stabilny” – zaznaczył na konferencji prasowej prof. Grzegorz Gajos, kardiolog z Szpitala…

Gibała krytykuje wypowiedź Kierwińskiego

Dziś w specjalnym wywiadzie w RMF FM prezydent Krakowa Łukasz Gibała skrytykował tę wypowiedź. Nie podobają mi się sugestie łączące jego działalność z taką czy inną motywacją polityczną, z takimi czy innymi poglądami - przyznał. Jak dodał, takie sugestie są niepotrzebne i tylko wzmacniają i tak już duże podziały społeczne.

Jak rozmawiałem z przedstawicielami służb mundurowych i jak ten temat padał, to oni podkreślali, że to są pochopne wnioski - zaznaczył gość RMF FM.

Gibała przyznał, że po śmierci 24-letniego napastnika możemy nigdy do końca nie poznać jego motywów.