„Czy jesteś Ukraińcem?”. Potem wyciągnął łańcuch i zaczął bić

RMF24

Akt oskarżenia przeciwko 49-letniemu Marcinowi D. trafił do Sądu Okręgowego w Kielcach. Mężczyzna miał zaatakować łańcuchem obywatela Ukrainy. Marcin D. mówi, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, do którego doszło w Ćmielowie (woj. świętokrzyskie).

Informację o akcie oskarżenia przekazał w czwartek rzecznik kieleckiej prokuratury prok. Daniel Prokopowicz.

Uderzał w głowę, plecy i ręce

Do zdarzenia doszło 3 sierpnia w Ćmielowie. Obywatel Ukrainy siedział na ławce przed budynkiem mieszkalnym. Według ustaleń śledztwa, podszedł do niego Marcin D. i zaczął głośno wykrzykiwać pogardliwe i poniżające słowa, skierowane przeciwko osobom narodowości ukraińskiej.

Następnie zapytał pokrzywdzonego, czy jest Ukraińcem. Gdy ten potwierdził, Marcin D. zaatakował go trzymanym w dłoni łańcuchem. Uderzył go w głowę, plecy i ręce, po czym uciekł.

W warunkach recydywy

Policjanci zatrzymali Marcina D. następnego dnia. Prokurator przedstawił mu zarzut znieważenia pokrzywdzonego z powodu jego przynależności narodowej oraz spowodowania u niego obrażeń ciała z tego samego powodu.

Zarzucany czyn zakwalifikowano jako mający charakter chuligański i popełniony w warunkach recydywy. Według prokuratury podejrzany odbywał wcześniej karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwa podobne, m.in. przeciwko życiu i zdrowiu.

Marcin D. zasłania się niepamięcią

Marcin D. przyznał się do zarzutu i złożył krótkie wyjaśnienia, twierdząc, że nie pamięta przebiegu zdarzenia.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na dwa miesiące. Mężczyźnie grozi do 7 lat i 6 miesięcy więzienia.