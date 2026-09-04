CBŚP przejmuje śledztwo ws. pożaru w Skarżysku-Kamiennej

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Centralne Biuro Śledcze Policji przejęło od świętokrzyskich policjantów śledztwo w sprawie podpalenia zakładów produkujących drony w Skarżysku-Kamiennej - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Teraz policjanci z CBŚP będą współpracować z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wyjaśnianiu okoliczności pożaru.

Krótko po północy w poniedziałek w budynku przy ul. Obuwniczej w Skarżysku-Kamiennej wybuchł pożar. Ogień pojawił się w hali magazynowo-produkcyjnej, należącej do przedsiębiorstwa wytwarzającego systemy bezzałogowe.

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się, że wewnętrzny monitoring zarejestrował sprawcę w kominiarce z plecakiem, który miał podłożyć ogień w jednym z pomieszczeń. W środę premier Donald Tusk powiedział, że „nie ma żadnych wątpliwości, iż doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu”.

„Doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu”. Tusk o pożarze w Skarżysku-Kamiennej W przypadku pożaru w Skarżysku-Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu – stwierdził w środę premier Donald Tusk. Dodał, że w kwestii pożaru w Lublinie nie ma tego typu dowodów, ale ze względu na…

CBŚP przejmuje śledztwo

Krzysztof Zasada dowiedział się, że śledztwo w sprawie pożaru w Skarżysku-Kamiennej przejęło od świętokrzyskich policjantów Centralne Biuro Śledcze Policji. Teraz policjanci z CBŚP będą współpracować z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wyjaśnianiu okoliczności pożaru.

Powodów tej zmiany jest kilka, chodzi przede wszystkim o wagę sprawy i jej charakter. Prokuratura zakwalifikowała podpalenie jako działanie na zlecenie obcego wywiadu, a także jako akt terroru. I to właśnie policjanci z CBŚP są właściwi do zajmowania się terroryzmem, bo mają też większe możliwości.

Dziennikarz RMF FM dowiedział się jednak, że świętokrzyscy policjanci nie zostali odcięci od śledztwa. Wciąż działa powołany przez komendanta wojewódzkiego specjalny zespół, który ma współpracować z CBŚP. Chodzi głównie o wymianę informacji.

Śledczy wciąż analizują zebrany dotąd materiał dowodowy. Kluczową kwestią jest ustalenie i zatrzymanie podpalacza, który dotąd jest nieuchwytny. To trudne zadanie, mimo zarejestrowania tej osoby przez zakładowy monitoring. Przypomnijmy, że podpalacz był zamaskowany.