RMF24

Trwa policyjna obława w okolicy miejscowości Borków w powiecie kieleckim w Świętokrzyskiem za 65-latkiem, który jest poszukiwany w związku ze śmiercią swojej o rok młodszej żony. Policja opublikowała zdjęcie mężczyzny.

Policjanci korzystają m.in. dronów. Szukają mężczyzny nie tylko w Borkowie i okolicy, ale też w Kielcach. Obserwują m.in. wyjazd z miasta w kierunku Krakowa. Ciało 64-latki odnaleziono w domu w piątek. Jej 65-letni mąż to prawdopodobnie ostatnia osoba, która widziała ją przed śmiercią. Sprawę oprócz policji bada też prokuratura.

Wstępne ustalenia służb wskazują na to, że ktoś przyczynił się do śmierci kobiety. Na razie nie ujawniono bliższych szczegółów dotyczących jej zgonu ani obrażeń. Poszukiwany 65-latek ma 175 centymetrów wzrostu i krótkie, siwe włosy. Gdy widziano go po raz ostatni, miał na sobie brązowy sweter z dekoltem w serek oraz brązowe spodnie z podwiniętymi nogawkami.

Policja publikuje wizerunek poszukiwanego mężczyzny

Mężczyzna prawdopodobnie nie ma butów i skarpet na nogach. Może mieć opuchniętą prawą rękę. Policjanci opublikowali jego wizerunek. Proszą o kontakt wszystkich, którzy wiedzą, gdzie może być ten mężczyzna.

Apel

„Zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które posiadają informacje o miejscu pobytu mężczyzny, którego sylwetka przedstawiona jest na publikowanym zdjęciu lub widziały go w ostatnim czasie, o pilny kontakt z policjantami” - napisali mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Podkreślili, że informacje można przekazywać całodobowo pod numerem telefonu 789 759 706, numerem alarmowym 112 lub do najbliższej jednostki policji.