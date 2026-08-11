Zmarł lubiany aktor, Andrzej Beya-Zaborski

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Nie żyje Andrzej Beya-Zaborski. Aktor, reżyser i wieloletni artysta Białostockiego Teatru Lalek zmarł w nocy 11 sierpnia, po długiej chorobie. Miał 75 lat.

O odejściu artysty poinformowano na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Beya-Zaborski przez większość swojego życia był związany z Podlasiem. Po ukończeniu w 1978 roku Wydziału Lalkarskiego białostockiej PWST rozpoczął pracę w Białostockim Teatrze Lalek. Na jego scenie stworzył wiele zapadających w pamięć ról i przedstawień. Zajmował się również działalnością pedagogiczną, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z młodymi artystami.

Można powiedzieć, że to taka nasza ikona - powiedział dyrektor Białostockiego Teatru Lalek Jacek Malinowski. W jego ocenie aktor był dla wielu aktorskim wzorem do naśladowania. Artyści tego kalibru rodzą się rzadko – podkreślił, wskazując, że prywatnie Beya-Zaborski był „super wrażliwym i sympatycznym człowiekiem, który zawsze bronił ważnych spraw”.

Aktor ze względu na chorobę w ostatnim czasie mniej grywał na deskach teatralnych. Dyrektor BTL powiedział, że ostatnie trzy lata były trudne, „bo choroba osłabiała go coraz bardziej”.

Szerszej publiczności w całej Polsce artysta dał się poznać przede wszystkim jako komendant z popularnego cyklu filmów Jacka Bromskiego „U Pana Boga…”. Pojawiał się również w produkcjach Wojciecha Smarzowskiego („Wesele”, „Drogówka”) oraz wielu serialach i programach telewizyjnych (m.in. „Kruk” czy „Ojciec Mateusz”).

Fotos z filmu „U Pana Boga w Królowym Moście” (Autor: TVP)

Urząd Marszałkowski złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie artysty oraz całemu środowisku artystycznemu.