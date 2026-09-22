RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Zaatakował dziewczynkę toporkiem. Dramat w podstawówce w woj. podlaskim

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 22 września (09:57) Aktualizacja: Dzisiaj, 22 września (10:25)

W jednej ze szkół podstawowych w powiecie kolneńskim na Podlasiu miał miejsce groźny incydent. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń, 11-letni uczeń ciężko ranił ostrym narzędziem 10-latkę.

Zaatakował dziewczynkę toporkiem. Dramat w podstawówce w woj. podlaskim
Informacja z ostatniej chwili /RMF FM

Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM, uczeń piątej klasy wyszedł z łazienki szkolnej z toporkiem i zadał kilka ciosów stojącej na korytarzu 10-latce. Uderzał ją w okolice barku, głowy i w rękę. 

Na pomoc dziewczynce wezwano pogotowie. Gdy zabierano ją do szpitala, była przytomna. 

11-latek został zatrzymany na miejscu. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.


Źródło: RMF24
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: