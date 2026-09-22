Zaatakował dziewczynkę toporkiem. Dramat w podstawówce w woj. podlaskim

RMF24

W jednej ze szkół podstawowych w powiecie kolneńskim na Podlasiu miał miejsce groźny incydent. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń, 11-letni uczeń ciężko ranił ostrym narzędziem 10-latkę.

Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM, uczeń piątej klasy wyszedł z łazienki szkolnej z toporkiem i zadał kilka ciosów stojącej na korytarzu 10-latce. Uderzał ją w okolice barku, głowy i w rękę.

Na pomoc dziewczynce wezwano pogotowie. Gdy zabierano ją do szpitala, była przytomna.

11-latek został zatrzymany na miejscu. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.