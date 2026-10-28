Wilki podchodzą pod domy. Wójt tej gminy włącza latarnie na całą noc

Światła mają odstraszyć drapieżniki
Jak tłumaczy wójt, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo ludzi i ich zwierząt. Dzięki lepszej widoczności w sąsiedztwie posesji mieszkańcy mają czuć się pewniej, a dodatkowo jasność może zniechęcić nieproszonych gości z lasu.
To także poprawa komfortu spacerów i przemieszczania się po miejscowości po zmroku.
Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo? Oto zasady
Wraz z komunikatem o całonocnym oświetleniu, urząd gminy przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa, które pomogą zminimalizować ryzyko spotkania z wilkiem:
- Zamykaj zwierzęta na noc! Psy, koty i zwierzęta gospodarskie powinny spędzać noc w bezpiecznych i ogrodzonych pomieszczeniach. Szczególnie podkreśla się zakaz pozostawiania psów na łańcuchu – są wtedy łatwym łupem dla drapieżników.
- Zadbaj o porządek wokół domu. Otwarte kompostowniki, resztki jedzenia i odpady mięsne mogą przyciągać niechcianych gości. Pozbywajmy się ich odpowiedzialnie!
- Dzieci pod opieką po zmroku. Poza domem powinny przebywać tylko pod nadzorem dorosłych, zwłaszcza w drodze do lub ze szkoły.
Gdzie zgłosić obecność wilka?
W przypadku zauważenia wilka w pobliżu zabudowań, agresywnych zachowań drapieżników lub jeżeli doszło do szkód w hodowli – zgłoszenia należy kierować do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Jeśli sytuacja stanowi bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia – niezwłocznie dzwoń na numer alarmowy 112.
Obecność drapieżnych zwierząt na terenach wiejskich zawsze budzi emocje, zwłaszcza kiedy pojawiają się tak blisko ludzkich domów. Eksperci przypominają jednak, że wilki z reguły unikają ludzi, ale należy zachować ostrożność i stosować się do zaleceń lokalnych władz.