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Wilki podchodzą pod domy. Wójt tej gminy włącza latarnie na całą noc

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 października (09:29)

W ostatnich dniach mieszkańcy gminy Sidra żyją w niepokoju. Na terenie miejscowości coraz częściej pojawiają się wilki – o czym informowali sami mieszkańcy, a sprawą zajął się już wójt gminy. W odpowiedzi na te doniesienia, Sidra podjęła decyzję – od dziś, aż do odwołania, uliczne latarnie w całej gminie będą świecić przez całą noc, od zmierzchu do świtu.

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Wilki podchodzą pod domy. Wójt tej gminy włącza latarnie na całą noc
Wilki z reguły unikają ludzi, ale należy zachować ostrożność i stosować się do zaleceń lokalnych władz (fot. IMAGO/Martin Wagner/Imago Stock and People) /East News

Światła mają odstraszyć drapieżniki

Jak tłumaczy wójt, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo ludzi i ich zwierząt. Dzięki lepszej widoczności w sąsiedztwie posesji mieszkańcy mają czuć się pewniej, a dodatkowo jasność może zniechęcić nieproszonych gości z lasu. 

To także poprawa komfortu spacerów i przemieszczania się po miejscowości po zmroku.

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo? Oto zasady

Wraz z komunikatem o całonocnym oświetleniu, urząd gminy przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa, które pomogą zminimalizować ryzyko spotkania z wilkiem:

- Zamykaj zwierzęta na noc! Psy, koty i zwierzęta gospodarskie powinny spędzać noc w bezpiecznych i ogrodzonych pomieszczeniach. Szczególnie podkreśla się zakaz pozostawiania psów na łańcuchu – są wtedy łatwym łupem dla drapieżników.

- Zadbaj o porządek wokół domu. Otwarte kompostowniki, resztki jedzenia i odpady mięsne mogą przyciągać niechcianych gości. Pozbywajmy się ich odpowiedzialnie!

- Dzieci pod opieką po zmroku. Poza domem powinny przebywać tylko pod nadzorem dorosłych, zwłaszcza w drodze do lub ze szkoły.

Gdzie zgłosić obecność wilka?

W przypadku zauważenia wilka w pobliżu zabudowań, agresywnych zachowań drapieżników lub jeżeli doszło do szkód w hodowli – zgłoszenia należy kierować do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

Jeśli sytuacja stanowi bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia – niezwłocznie dzwoń na numer alarmowy 112.

Obecność drapieżnych zwierząt na terenach wiejskich zawsze budzi emocje, zwłaszcza kiedy pojawiają się tak blisko ludzkich domów. Eksperci przypominają jednak, że wilki z reguły unikają ludzi, ale należy zachować ostrożność i stosować się do zaleceń lokalnych władz.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wilki

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