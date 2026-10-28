Wilki podchodzą pod domy. Wójt tej gminy włącza latarnie na całą noc

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W ostatnich dniach mieszkańcy gminy Sidra żyją w niepokoju. Na terenie miejscowości coraz częściej pojawiają się wilki – o czym informowali sami mieszkańcy, a sprawą zajął się już wójt gminy. W odpowiedzi na te doniesienia, Sidra podjęła decyzję – od dziś, aż do odwołania, uliczne latarnie w całej gminie będą świecić przez całą noc, od zmierzchu do świtu.

Wilki z reguły unikają ludzi, ale należy zachować ostrożność i stosować się do zaleceń lokalnych władz (fot. IMAGO/Martin Wagner/Imago Stock and People)

Wilki z reguły unikają ludzi, ale należy zachować ostrożność i stosować się do zaleceń lokalnych władz (fot. IMAGO/Martin Wagner/Imago Stock and People) / East News

Światła mają odstraszyć drapieżniki

Jak tłumaczy wójt, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo ludzi i ich zwierząt. Dzięki lepszej widoczności w sąsiedztwie posesji mieszkańcy mają czuć się pewniej, a dodatkowo jasność może zniechęcić nieproszonych gości z lasu.

To także poprawa komfortu spacerów i przemieszczania się po miejscowości po zmroku.

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo? Oto zasady

Wraz z komunikatem o całonocnym oświetleniu, urząd gminy przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa, które pomogą zminimalizować ryzyko spotkania z wilkiem:

- Zamykaj zwierzęta na noc! Psy, koty i zwierzęta gospodarskie powinny spędzać noc w bezpiecznych i ogrodzonych pomieszczeniach. Szczególnie podkreśla się zakaz pozostawiania psów na łańcuchu – są wtedy łatwym łupem dla drapieżników.

- Zadbaj o porządek wokół domu. Otwarte kompostowniki, resztki jedzenia i odpady mięsne mogą przyciągać niechcianych gości. Pozbywajmy się ich odpowiedzialnie!

- Dzieci pod opieką po zmroku. Poza domem powinny przebywać tylko pod nadzorem dorosłych, zwłaszcza w drodze do lub ze szkoły.

Czy powinniśmy bać się wilków? Sprawdź, co mówią naukowcy! Wilki od wieków budzą w nas więcej emocji niż realnych zagrożeń. Najnowsze badania pokazują, że te tajemnicze drapieżniki są znacznie bardziej płochliwe, niż mogłoby się wydawać. Czy rzeczywiście powinniśmy bać się wilków? Jaką rolę odgrywają w…

Gdzie zgłosić obecność wilka?

W przypadku zauważenia wilka w pobliżu zabudowań, agresywnych zachowań drapieżników lub jeżeli doszło do szkód w hodowli – zgłoszenia należy kierować do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Jeśli sytuacja stanowi bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia – niezwłocznie dzwoń na numer alarmowy 112.

Obecność drapieżnych zwierząt na terenach wiejskich zawsze budzi emocje, zwłaszcza kiedy pojawiają się tak blisko ludzkich domów. Eksperci przypominają jednak, że wilki z reguły unikają ludzi, ale należy zachować ostrożność i stosować się do zaleceń lokalnych władz.