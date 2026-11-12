Urodziła w łazience i zostawiła dziecko. 23-latka usłyszała zarzut

RMF24

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23-latka z Białegostoku usłyszała zarzut zabójstwa noworodka, którego urodziła w łazience. Z ustaleń prokuratury wynika, że przed porodem szukała w internecie sposobów na przerwanie ciąży, a następnie zażyła leki mające przyspieszyć akcję porodową. Dziecko urodziło się żywe, jednak zmarło wskutek uduszenia. Kobiecie grozi nawet dożywotnie więzienie.

Śledczy zmienili kwalifikację czynu

Do tragedii doszło w lipcu 2024 roku w jednym z mieszkań w centrum Białegostoku. Początkowo prokuratura prowadziła postępowanie pod kątem zabójstwa dziecka przez matkę w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu. Za taki czyn grozi do pięciu lat więzienia.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego, w tym opinii biegłych i analizie zawartości telefonu 23-latki, śledczy uznali jednak, że sprawa ma znacznie poważniejszy charakter.

Kobiecie przedstawiono zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Oznacza to, że – w ocenie prokuratury – przewidywała możliwość doprowadzenia do śmierci dziecka i godziła się na taki skutek.

Szukała w internecie sposobów na usunięcie ciąży

Jak przekazał w czwartek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Białymstoku Marek Winnicki, z ustaleń śledztwa wynika, że kobieta ukrywała ciążę i nie korzystała z opieki lekarskiej.

Śledczy przeanalizowali m.in. aktywność 23-latki w internecie. Miała ona poszukiwać informacji o lekach, które mogłyby przyspieszyć poród lub zaszkodzić płodowi.

Szukała w internecie leków, które by przyspieszały poród albo szkodziły temu płodowi – powiedział prokurator.

Niedługo przed porodem kobieta miała zdobyć przez internet, nielegalnie, receptę na preparaty zawierające substancje przyspieszające akcję porodową. Następnie je zażyła. Według ustaleń prokuratury w ten sposób wywołała poród.

Dziecko urodziło się w łazience

23-latka urodziła w łazience, na sedesie. Według śledczych pozostawiła tam noworodka. Dziecko zmarło wskutek uduszenia.

Pogotowie ratunkowe wezwał partner kobiety. Mężczyzna również usłyszał zarzuty. Prokuratura zarzuca mu narażenie noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Chodzi o to, że nie udzielił dziecku pomocy, mimo wskazówek przekazywanych przez dyspozytorkę pogotowia podczas rozmowy telefonicznej.

Gdy do mieszkania przyjechały służby, dziecko było nadal w muszli klozetowej. Ani matka, ani partner nie wyjęli tego dziecka – przekazał Marek Winnicki.

Noworodek mógł przeżyć

Wyniki sekcji zwłok wykazały, że poród nastąpił między 32. a 34. tygodniem ciąży. Dziecko urodziło się żywe i – jak ustalili biegli – miałoby szansę na przeżycie, gdyby ciąża była prowadzona pod kontrolą lekarzy, a po porodzie otrzymało specjalistyczną opiekę neonatologiczną.

Postępowanie trwało długo ze względu na konieczność uzyskania specjalistycznych opinii, między innymi z zakresu ginekologii i medycyny sądowej. Śledczy ustalali również, w jaki sposób 23-latka zdobyła przez internet receptę na leki.

Kobiecie grozi dożywocie

Podejrzana nie przyznała się do zarzutu zabójstwa. Prokuratura wnioskowała o jej tymczasowe aresztowanie, jednak sąd nie uwzględnił tego wniosku. Nie uwzględniono również zażalenia śledczych na decyzję sądu pierwszej instancji. Wobec kobiety stosowane są środki wolnościowe, w tym dozór policji.

Partner 23-latki przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. W jego przypadku również zastosowano dozór policyjny.

Za zarzut zabójstwa 23-latce grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Jej partnerowi grozi do pięciu lat więzienia.