To ulubiony pałac Polaków. Nazywany jest „Wersalem Północy”

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Choć nie zdobył lauru najpiękniejszego pałacu w Polsce, triumfował w innej, wyjątkowo ważnej kategorii. Pałac Branickich w Białymstoku został wybrany „ulubionym zamkiem lub pałacem Polaków” w ogólnokrajowym Rankingu Polskich Zamków i Pałaców – przedsięwzięciu zorganizowanym przez Travelist i Polską Organizację Turystyczną.

Co ciekawe, Pałac Branickich, nazywany „Wersalem Północy”, nie wygrał w żadnej z głównych kategorii – zarówno „Najpiękniejszy zamek”, „Najpiękniejszy pałac”, jak i „Najbardziej klimatyczne polskie ruiny” oraz „Najlepszy hotel zamkowo-pałacowy” powędrowały do innych obiektów.

Za najpiękniejszy pałac Polacy uznali zamek w Mosznej. Pałac Branickich uplasował się w tej kategotii dopiero na czwartym miejscu.

Ale w kategorii otwartej – w której Polacy mogli spontanicznie wskazać swój ukochany pałac lub zamek spośród wszystkich możliwych w kraju – rezydencja w Białymstoku była bezkonkurencyjna. A rywali było sporo: aż 167 różnych historycznych obiektów.

Historia i architektura przyciągają tłumy

Pałac Branickich to jeden z najcenniejszych zabytków Białegostoku. Jego początki sięgają XVI wieku. Obecny kształt pałac zawdzięcza późnobarokowej rozbudowie dokonanej na życzenie Jana Klemensa Branickiego – marszałka wielkiego koronnego i jednego z najmożniejszych ludzi epoki saskiej.

Monumentalna bryła pałacu, okazały dziedziniec honorowy i fantastyczny ogród geometryczny zrewitalizowany w latach 2007-2012 tworzą wyjątkową całość. Spacerując pałacowymi alejkami, trudno nie poczuć ducha tamtych czasów.

Stąd właśnie nazwa „Wersal Północy” – swoją klasą i rozmachem Branickich konkurował z najpiękniejszymi rezydencjami Europy.

Pałac Branickich wielokrotnie gościł znakomite osobistości – w jego progach pojawiali się poeci, artyści, naukowcy, a nawet koronowane głowy.

Niestety, obiekt nie uniknął zniszczeń podczas drugiej wojny światowej, jednak determinacja mieszkańców i władz przywróciła mu dawną świetność. Dziś pałac zachwyca nie tylko odrestaurowanymi wnętrzami, ale też imponującym ogrodem.

Od końca II wojny światowej w pałacu mieściła się Akademia Medyczna. Dziś jest siedzibą Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.