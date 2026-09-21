To miasto sprzedaje działki za pół ceny. Kto może skorzystać z programu?

RMF24

Miasto Suwałki przygotowuje się do sprzedaży kolejnych 60 działek budowlanych z atrakcyjną, 50-procentową bonifikatą dla osób do 40. roku życia. To kontynuacja programu, który już wcześniej zatrzymał w mieście ponad 40 rodzin. Samorząd chce w ten sposób zachęcić młodych ludzi do budowy domu i zamieszkania właśnie w Suwałkach.

Miasto Suwałki (Podlaskie) poinformowało w poniedziałek, że przygotowuje do sprzedaży kolejnych 60 działek budowlanych z 50-proc. bonifikatą.

Kto może skorzystać z programu?

Z preferencyjnych warunków mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 40 lat lub małżeństwa, w których przynajmniej jeden z małżonków spełnia ten warunek.

Dodatkowo, nabywcy nie mogą posiadać innej działki w Suwałkach. Jak informuje magistrat, sprzedaż nowych działek ruszy na przełomie 2026 i 2027 roku.

Warunki zakupu i ceny

Dotychczas w ramach programu sprzedano 44 działki o powierzchni od około 800 do 1200 metrów kwadratowych. Ceny tych nieruchomości wynoszą od 200 do 240 tysięcy złotych, a od tej kwoty udzielana jest 50-procentowa bonifikata. Oznacza to, że młodzi mieszkańcy mogą kupić działkę już za 100 tysięcy złotych.

Obowiązki i zabezpieczenia

Aby utrzymać bonifikatę, nabywca musi wybudować dom w ciągu sześciu lat od zakupu działki. W przypadku niespełnienia tego warunku lub sprzedaży działki przed upływem 10 lat, konieczny będzie zwrot przyznanej zniżki. Nowością jest wprowadzenie obowiązkowego zabezpieczenia bonifikaty – może to być hipoteka umowna, gwarancja lub poręczenie bankowe, a także kaucja gotówkowa.

Program zatrzymuje młodych w mieście

Władze Suwałk podkreślają, że program już przynosi efekty.

Dzięki temu programowi realnie udało się zatrzymać 44 rodziny w mieście, które potencjalnie mogły wyprowadzić się na teren ościennych gmin i tam wybudować swoje domy. Program spełnia pierwotne założenia, dlatego chcemy go kontynuować, oferując kolejne nieruchomości na sprzedaż – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Program sprzedaży działek z bonifikatą to szansa dla młodych rodzin na własny dom w Suwałkach i jednocześnie sposób na zatrzymanie mieszkańców w mieście. Samorząd liczy, że kolejne 60 działek przyciągnie nowych mieszkańców i pomoże w dalszym rozwoju miasta.