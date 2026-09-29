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Suwałki: Atak hakerski na sieć informatyczną uczelni. „Dane mogły trafić w niepowołane ręce”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 września (15:10)

Hakerzy przeprowadzili cyberatak na sieć informatyczną Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach - informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Mogło dojść do kradzieży danych osobowych, w tym numerów PESEL.

Suwałki: Atak hakerski na sieć informatyczną uczelni. „Dane mogły trafić w niepowołane ręce”
Zdjęcie ilustracyjne (fot. Natalya Rozhkova) /Shutterstock

Tak naprawdę uczelnia czasowo straciła dostęp do baz danych, do sieci informatycznej, z której korzystają i studenci, i absolwenci, i pracownicy uczelni - mówi rzecznik prasowy Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach Dawid Harasim.

Jest realne zagrożenie, że dane osobowe całej społeczności akademickiej uczelni mogły trafić w niepowołane ręce - dodaje.

Odpowiednie służby zostały już powiadomione w tej sprawie - informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski.

Uczelnia zaleca zastrzeżenie numeru PESEL i zmianę haseł zarówno do poczty, jak i bankowości.


Źródło: RMF24
Tagi: Suwałki atak hakerski
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