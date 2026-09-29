„Skrajnie rzadki” gatunek uchwycony w Wigierskim Parku Narodowym. Jest na granicy wymarcia

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W Wigierskim Parku Narodowym odnaleziono niezwykle rzadki gatunek grzyba – goździeniec fioletowy. Ten efemeryczny gatunek jest w Polsce niemal niespotykany, a jego obecność potwierdzono dotychczas zaledwie na trzech stanowiskach w kraju.

Skrajnie rzadki gatunek na granicy wymarcia

Goździeniec fioletowy (Clavaria zollingeri Lev.) to wyjątkowy grzyb. Gatunek ten na czerwonej liście grzybów Polski został oznaczony symbolem E, co oznacza, że jest gatunkiem wymierającym. Znajduje się także na listach gatunków zagrożonych w Czechach, Niemczech, Danii oraz Anglii.

„W Polsce podany zaledwie z 3 stanowisk” – podkreślili pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego, gdzie odnaleziono ten wyjątkowy okaz. W Europie grzyb ten występuje częściej w krajach skandynawskich.

Jak wygląda goździeniec fioletowy?

Owocnik goździeńca fioletowego przyjmuje formę cylindrycznej pałeczki, która rozszerza się ku górze. Może osiągać wysokość od 2 do 10 centymetrów i grubość od 2 do 6 milimetrów. Najczęściej występuje pojedynczo, choć zdarzają się także niewielkie rozgałęzienia.

Charakterystyczna jest jego purpurowa lub różowofioletowa, matowa i nieprzezroczysta powierzchnia, która przy podstawie staje się jaśniejsza. Szczyt pałeczki jest zaokrąglony, a miąższ miękki i kruchy.

Gdzie występuje ten wyjątkowy grzyb?

Goździeniec fioletowy występuje głównie w lasach, w mchu pod drzewami. Najczęściej rośnie w kępkach, co pozwala go odróżnić od innych grzybów występujących w podobnych warunkach.

Ze względu na rzadkość oraz zagrożenie wymarciem tego gatunku, każdy okaz jest niezwykle cenny. Odnalezienie tego grzyba w Wigierskim Parku Narodowym to ważny sygnał, podkreślający znaczenie ochrony oraz monitorowania zagrożonych gatunków.