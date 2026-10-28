Przemyt na gigantyczną skalę. Zamiast opakowań na lizaki, opakowania na papierosy

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Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Podlasia udaremnili przemyt blisko 4 milionów sztuk podrobionych opakowań do papierosów znanych marek. Towar ukryty był w ciężarówce jadącej z Litwy, która według dokumentów miała przewozić opakowania na słodycze.

Na trasie S61 w pobliżu granicy polsko-litewskiej funkcjonariusze podlaskiej KAS zatrzymali do kontroli ciężarówkę kierowaną przez 33-letniego obywatela Rumunii.

Według przedstawionych dokumentów, pojazd miał przewozić kartonowe opakowania do lizaków, które docelowo miały trafić do Włoch.

Prześwietlenie RTG ujawniło prawdę

Podczas szczegółowej kontroli i prześwietlenia ładunku urządzeniem RTG okazało się, że na 36 paletach, pod warstwą kartonów do lizaków, ukryto niemal 4 miliony sztuk opakowań do papierosów. Wszystkie były oznaczone znakami towarowymi znanych marek tytoniowych.

Szacunkowa wartość rynkowa takiej liczby oryginalnych opakowań wynosi blisko 1 mln zł - poinformował rzecznik podlaskiej KAS, kom. Maciej Czarnecki.

Przedstawiciel firmy będącej właścicielem praw do chronionych znaków towarowych potwierdził, że przechwycone opakowania to podróbki. Kierowca został przesłuchany w charakterze świadka.

Kolejny przypadek przemytu

To nie pierwsza tego typu próba przemytu udaremniona przez podlaskich funkcjonariuszy. W maju tego roku w dwóch ciężarówkach z Litwy odkryto łącznie 5,5 miliona sztuk podrobionych opakowań do papierosów.

Za oznaczanie towarów podrobionymi znakami towarowymi grozi kara do pięciu lat więzienia.