Przemyt na gigantyczną skalę. Zamiast opakowań na lizaki, opakowania na papierosy

Na trasie S61 w pobliżu granicy polsko-litewskiej funkcjonariusze podlaskiej KAS zatrzymali do kontroli ciężarówkę kierowaną przez 33-letniego obywatela Rumunii.
Według przedstawionych dokumentów, pojazd miał przewozić kartonowe opakowania do lizaków, które docelowo miały trafić do Włoch.
Prześwietlenie RTG ujawniło prawdę
Podczas szczegółowej kontroli i prześwietlenia ładunku urządzeniem RTG okazało się, że na 36 paletach, pod warstwą kartonów do lizaków, ukryto niemal 4 miliony sztuk opakowań do papierosów. Wszystkie były oznaczone znakami towarowymi znanych marek tytoniowych.
Szacunkowa wartość rynkowa takiej liczby oryginalnych opakowań wynosi blisko 1 mln zł - poinformował rzecznik podlaskiej KAS, kom. Maciej Czarnecki.
Przedstawiciel firmy będącej właścicielem praw do chronionych znaków towarowych potwierdził, że przechwycone opakowania to podróbki. Kierowca został przesłuchany w charakterze świadka.
Kolejny przypadek przemytu
To nie pierwsza tego typu próba przemytu udaremniona przez podlaskich funkcjonariuszy. W maju tego roku w dwóch ciężarówkach z Litwy odkryto łącznie 5,5 miliona sztuk podrobionych opakowań do papierosów.
Za oznaczanie towarów podrobionymi znakami towarowymi grozi kara do pięciu lat więzienia.