Przedsiębiorcy z której części Polski najrzadziej wpadają w długi? Oto nowe dane

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Przedsiębiorcy z województwa podlaskiego kolejny raz zostali uznani za najbardziej rzetelnych płatników w kraju. Na dalszych miejscach znalazły się Lubelszczyzna oraz ex aequo Podkarpacie i Opolszczyzna – wynika z najnowszego Wskaźnika Rzetelności Przedsiębiorców, opracowanego przez Rzetelną Firmę i Krajowy Rejestr Długów.

Trzy kryteria oceny

Autorzy zestawienia analizowali odsetek firm z zaległościami w danym województwie, przeciętną wartość długu przypadającą na zadłużonego przedsiębiorcę oraz łączną kwotę zadłużenia w przeliczeniu na tysiąc aktywnych firm. Zasada była prosta: niższe wartości oznaczały więcej punktów.

Podlasie zdobyło 44 punkty na 48 możliwych. Lubelszczyzna uzyskała 38 punktów, a Podkarpacie i Opolszczyzna – po 34. Czołową piątkę zamknęło województwo świętokrzyskie z wynikiem 32 punktów.

Najmniej zaległości na Podlasiu

O wysokiej pozycji Podlasia zdecydowały dobre wyniki we wszystkich badanych kategoriach. Na tysiąc działających firm przypada tam 2,82 mln zł zaległości – najmniej w Polsce. Problemy z płatnościami ma 7,08 proc. przedsiębiorstw, a średnia wartość długu wynosi 39,9 tys. zł.

Najmniejszy odsetek zadłużonych firm odnotowano natomiast na Podkarpaciu. Zaległości ma tam 6,66 proc. przedsiębiorstw. Przeciętny dług jednego przedsiębiorcy jest jednak wyższy niż na Podlasiu i wynosi 46,9 tys. zł.

Śląsk na końcu rankingu

Najgorzej w zestawieniu wypadło województwo śląskie, które zdobyło 7 punktów. Zaległości ma tam 10,88 proc. firm, czyli niemal co dziewiąte przedsiębiorstwo. Na tysiąc aktywnych podmiotów przypada prawie 5 mln zł długów – to najwyższy wynik w kraju.

Przed Śląskiem uplasowały się Mazowsze – z 12 punktami, Lubuskie – z 14 punktami, oraz Kujawsko-Pomorskie – z 16 punktami. Wśród pięciu najsłabiej ocenionych regionów znalazło się też Pomorskie, które uzyskało 20 punktów.

Dane pokazują przy tym, że sam odsetek zadłużonych firm nie przesądza o miejscu w rankingu. W Małopolsce zaległości ma tylko 6,85 proc. przedsiębiorstw, drugi najniższy odsetek w Polsce. Średnie zadłużenie jednej firmy sięga tam jednak 54,4 tys. zł – najwięcej w kraju. Region zajął ósme miejsce.

Z kolei na Warmii i Mazurach zaległości dotykają 10,16 proc. firm, ale przeciętny dług wynosi 37,5 tys. zł, czyli najmniej w Polsce. Dzięki temu województwo uplasowało się na szóstej pozycji, wyprzedzając między innymi Małopolskę.